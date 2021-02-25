На должность «главного по пиару» в «Билайн» выходит София Иванова, а также её команда, покинувшая в феврале «Сбер», сообщает на основе информации от своих источников «Беспощадный пиарщик». В феврале с Ивановой ушел Григорий Лобушкин и «ещё несколько человек». Иванова пришла в «Сбер» из концерна «Калашников» в мае 2020 года, а Лобушкин перешёл из «Ситимобила» в августе 2020 года.

Новую PR-команду «Сбер» предпочёл выращивать изнутри. 19 февраля исполняющей обязанности руководителя пресс-службы Сбера стала Полина Тризонова, проработавшая в компании более 10 лет. В 2010 году она пришла руководить пресс-службой БПС-Сбербанка, дочернего банка в Беларуси.

За 9 лет Полина сменила много ролей внутри пресс-службы — от менеджера по работе с запросами СМИ до PR-директора блоков «Проблемные активы», CIB. С 2018 года Полина руководила коммуникационным сопровождением ключевых для банка бизнес-направлений — корпоративно-инвестиционного и розничного бизнеса.

В штате «Билайна» Иванова встретится с бывшим заместителем председателя правления Сбербанка Александром Торбаховым, который теперь возглавляет сотового оператора, и с которым она даже могла на несколько недель пересечься в штате «Сбера» -- Торбахов возглавил «Вымпелком» в апреле 2020 года.

Торбахов уже руководил им в 2009—2010 году совместно с Борисом Немшичем. После этого восемь лет он был зампредом правления Сбербанка и курировал работу блока «Розничный бизнес», а позже -- председателем комитета по инновациям и технологиям X5 Retail Group.

Торбахову предстоит выводить «Билайн» из кризиса: в декабре 2020 года компания уступила третье место по количеству абонентов Tele2 и признала ошибочным «недостаточное и несвоевременное инвестирование в строительство сетей», что привело к ухудшению качества услуг.

Несколько дней назад у себя в «Фейсбуке» София Иванова выразила мнение, что сильный пиарщик, выросший в культуре госкомпании, корпорации или стартапа не будет максимально эффективным в компании не соответствующего типа.