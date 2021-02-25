Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой, доложил Путину глава ведомства Юрий Чиханчин. Система называется «Прозрачный блокчейн», позволяет «увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара».

Сервис позволяет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции в блокчейне. «Мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», — отметил Чиханчин. Росфинмониторинг сотрудничает в этой сфере с государственными ведомствами Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии, Мальты и других.

В США лидером рынка анализа подозрительных транзакций в блокчейне является компания Chainalysis, которая в 2019 году возглавила ежегодный рейтинг перспективных стартапов Forbes -- компаний, готовящихся стать единорогами (идущих к оценке в $1 млрд). К середине 2019 года у Chainalysis было 13 госконтрактов на $7,5 млн. Услугами компании пользовались ФБР (11 контрактов с 2015 года на общую сумму $2,133,000), налоговое управление США (IRS) (14 контрактов с 2015 года на сумму $2,480,000), иммиграционная и таможенная полиция, SEC и CTFC и другие финансовые регуляторы.

В январе они выяснили, что за месяц до беспорядков в Вашингтоне участники штурма Капитолия получили $522 000 в биткоине.

Неизвестный французский блогер перевел 28,15 ВТС на 22 кошелька. Больше всего (13,5 ВТС) получил ультраправый политический комментатор Николас Фуэнтес — во время штурма он выступал на прилегающей территории, заявили аналитики.

По итогам третьего квартала 2020 года выручка Chainalysis выросла в 2 раза Y2Y.

Драйвером выступил «повышенный спрос на инструменты по отслеживанию транзакций криптовалют в целях пресечения противоправной деятельности», заявили в фирме. Глава Chainalysis Майкл Гронагер отметил, что заключение контрактов с государственными агентствами создает предпосылки для роста частного сектора в сфере криптовалют.

Конфискованные правительством преступные биткоины Chainalysis помогает продавать на торгах.