C учётом всего того, что сейчас друг на друга навалили российские и USAIDовские СМИ, можно сказать одно: бизнес-журналистика не только умерла, но и эту стюардессу теперь никто откапывать даже не собирается.



Ключевой фактор, безусловно, это то, что цена для СМИ создания контента для бизнес-аудитории чрезвычайно высока, а выхлоп с возможности продать рекламу — чрезвычайно низок.

Если до 2014-го (? или какого? 2008-го?) года топовое в мозгах читателей и редакторов СМИ было бизнесовым и оспорить доходы РБК, Коммерсанта, Ведомостей было голубой мечтой любого издателя, даже того, кто спокойно рубил бабло на general interest, то сейчас у бизнес-прессы другая жизнь.

Во-первых, бизнес-пресса, неотделима от политики. "Вы можете не заниматься политикой, политики всё равно занимаются вами" и всё такое.

А дальше всё просто: если ты хочешь сделать бизнес-издание, то тебе надо нарубить на него бабла. Если для рубки бабла на бизнес-тематиках тебе надо получить тонну трафика, потом его продать и на эти деньги попробовать прожить - то, могу намекнуть сразу, это не шибко легко.

Для рубки бабла на политике тебе надо вписаться в тему (госфинансирование от наших или не наших), писать что надо и обеспечить аудиторию в нужных объёмах. Это тоже нелегко, но в текущих условиях сильно проще чем жить на доходы от рекламы с бизнес-аудитории, контракт будет долгосрочный, можно что-то планировать, а не жить от рекламодателя к рекламодателю. Пока, конечно, не придёт Маск и не рубанёт все программы USAID.

Следующий шаг: раз в нашем бизнес-издании бОльшая часть доходов зависит от политики, то и нафиг бизнес. Общетематические новости гонят трафик, который мы худо-бедно можем продавать.

Политические новости кормят нас другим способом, который издание устраивает.

А бизнес? Ну бизнес что... Если тема виральная и даёт трафик, который продаст наш коммерческий отдел умеющий продавать трафик общетематических новостей - почему нет.

Ещё бизнес может заплатить за advertorial, или просто джинсу, или сам писать нам весёлые и виральные пресс-релизы - если нам не придётся тратить много усилий на переписывание и хоть кто-то будет читать - то мы даже и опубликуем что-нибудь.

Тратить же существенную долю человеко-дня или даже человеко-дни на разбирательство в какой-то теме, вообще никому не надо. Обогрев вселенной, оказывается, вообще не окупается.

Аудитория которой это надо читать - есть. Но она невелика и платить за каждую попытку тех, кто считает, что он-то именно про бизнес, и надо чтоб вы на него подписались на год, раз вы уже решили прочитать у них на сайте аж одну статью в месяц - немного устала. Им проще приложить чуть больше усилия к прочтению того, что СМИ, всё-таки, накалякали и сделать обоснованное предположение, что же всё таки произошло, а не получать всё совсем уж разъяснённое на 100% супер-пупер профи от печатного станка.

Про монетизацию бизнес-новостей рекламой я сказал выше.

Результат - про бизнес писать некому. Если ты разбираешься настолько, что можешь что-то компетентное про бизнес писать - да иди прямо в него менеджером. Больше заработаешь чем журналистом, явно.

Когда профильный журналист одного из топовых бизнес-изданий пишет про отрицательную цену нефти, вместо того чтоб написать про отрицательную цену фьючерса на нефть - это лол, кек и чебурек ©

Когда издание, заявляющее исключительный интерес к бизнес-новостям создаёт клуб читателей с доступом к телам спикеров настолько задорого, что существование этого клуба и необходимость доступа к этим спикерам становится vital для существования этого издания и этим спикерам не задаётся никогда ни одного вызывающего их дискомфорт вопроса - это похороны бизнес-журналистики с музыкой оплаченной солидными господами.

Когда топовыми новостями бизнес-изданий становятся некрологи и пересказы твитов Илона Маска - это продажа первородства за одобрительные лайки и крики толпы.

И это не только у нас, хотя у нас есть своя специфика.

И нет ничего, что работало бы хоть как-то на появление и улучшение качества бизнес-новостей в СМИ.

Очень жаль.

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