Общество Защиты Интернета сообщило, что оно стало первой российской общественной организацией, получившей членство в «Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами» (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN))
Леонид Волков, политик, IT-шник, выходец из «СКБ Контур», экс-депутат Екатеринбургской городской Думы и организатор выборов в координационный совет оппозиции, участник избирательных компаний Алексея Навального и партии ПАРНАС, придумал «Общество защиты интернета» (ОЗИ) в 2015-м и в следующем году запустил его. ОЗИ планирует принимать активное участие в работе ICANN и ставит перед собой задачу войти в «совет директоров» (Board of Directors) корпорации.
Миссия ОЗИ описывается в Манифесте организации и участие в мировых органах управления интернетом полностью согласуется с целевыми установками общества. Вкратце они декларируются, как защита свободы интернета от государственных посягательств на неё.
Никифоров рад, что власти США ушли из ICANN, но сожалеет, что управлять интернетом не подпустили власть других стран
Из манифеста ОЗИ:
Интернет и его свобода — это важно. Для десятков миллионов людей в России свобода коммуникации является фундаментальной ценностью — даже если пока не все это понимают.
Интересы пользователей напрямую затрагиваются беспрецедентным наступлением на интернет, который развернула российская власть в лице своих административных, технологических и цензурных органов.
Интернет сегодня — на линии фронта в противостоянии между здравым смыслом и репрессивной государственной машиной. Пока что репрессивная машина побеждает. Становится только хуже.
ICANN создана 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета. С 1 октября 2016 года — независимая международная организация с регистрацией в Калифорнии. С марта 2014 года по осень 2017-го вице-президентом ICANN по России, странам СНГ и Восточной Европы работал бывший виде-президент Mail.ru Group Михаил Якушев. Членом ICANN является, например, российский Координационный центр национального домена сети Интернет.
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Забавно. В России больше чем 1 политическая партия и больше, чем один кандидат на выборах самого разного уровня. Представители ЕР теперь могут создать свою некоммерческую структуру и с полным на то основанием вступить в ICANN. Где ЕРосы и Волков займутся любимым делом — торпедированием важных инициатив друг у друга.
Я думаю, не для «важных инициатив» они вступили в ICANN, а для медийного веса.
А «Лига безопасного интернета» жива ли ещё?
Во-первых, ты так говоришь, как-будто «медийный вес» это что-то плохое.
Во-вторых — нет, у нас есть совершенно четкие представления повестки и идей, которые нужно продвигать. Например, продвижение идеи экстерриториальности интернета и блокирование всех инициатив по «островизации» или «суверенизации» Сети.
В-третьих, собственно ICANN — это то еще сборище бюрократов. И там достаточно своих скрепоносцев и старых пердунов
>> у нас есть совершенно четкие представления повестки и идей, которые нужно продвигать. Например, продвижение идеи экстерриториальности интернета и блокирование всех инициатив по «островизации» или «суверенизации» Сети.
только не совсем понятно, среди кого эти идеи собрались «продвигать»? Собсно, инет изначально и был так создан и на этих принципах. И прекрасно фунциклировал, покудова технлогию не освоили более отсталые народности. У которых свой бекрень в мозгу. Проект цру и тому подобное. Вон, в соседних странах, ломанулись переименовывать города и столицы в честь великого руководителя. Ладно б еще б умер, а он жив, но не возражает. Даже рад и балдеет. Просто современный мир характеризуется сосуществованием народностей с различным развитием (или состоянием) сознания +\- 500 лет.
и т. д.). Ничего не остается окромя островизации.
Да и решения эти все принимаются не массами, а конкретными руководителями. Что в голову взбредет такая и будет островизация. А широкие массы юзали себе этот инет и не заморачивались, поскольку штука удобная. Но просто произошел кассовый разрыв — уходит инструмент управления (газеты уже кирдык, тв тоже народ перестает смотреть
Медийный вес это хорошо, без него уже ничего нельзя сделать в нашем мире, но повестка у вас липовая!
Так как вы прекрасно понимаете, что «островизацию» китайского интернета не остановить, как и американскую «суверенизацию», когда у жителей целого региона отнимают домены по решению правительства самой демократической страны на планете.
https://habr.com/ru/post/249257/
Денис — прав. Если бороться против суверенизации интернета, надо разъяснить GoDaddy и разные там 101domain.com, поковырять их, так сказать, островок веслом.
Если же этого не сделать — членство в «Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами» особого смысла не имеет, ведь именно управление доменными именами и IP главная декларируемая цель существования организации. В принципе пароходиком можно поднять и вопрос о блокировке украинцами, например, вполне подходящей для котировки на американской бирже YNDX (это де-юре обозначает, что «Яндекс» — абсолютно легальная компания для всех в «центре мира») и остальных заблокированных на Украине Литресов, Озонов, Одноклассников и ВКонтакте. Впрочем последний вопрос имеет хотя и принципиальное, всё-равно второстепенное значение. Так как не смотря на 3 года блокировки проекты Яндекса и Mail.ru Group всё равно входят в топ-10 сайтов на Украине. Действия Киева — это островизация сети, которую надо пресечь, просто попытка дико неудачная (как и символическая блокировка Москвой Telegram, и онлайн-казино впрочем).
Хроники Крыма: GoDaddy и 101domain.com банят аккаунты крымчан и выставляют их домены на продажу → Roem.ru
Оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за декабрь 2018 г. | ІнАУ
демагогия детектед. Нарушается принцип тождественности, ибо ГоДадди нетождественнен никакому государству от слова абсолютно. И про китайский интернет у тебя тоже, мягко говоря, странные представления.
> Да и решения эти все принимаются не массами, а конкретными руководителями. Что в голову взбредет такая и будет островизация.
это не так. как и странное представление про «широкие массы». Я вообще не знаю, что такое «широкие массы». Тем более, что эта сентенция прямо противоречит предыдущему высказыванию про, цитирую: «Собсно, инет изначально и был так создан и на этих принципах. И прекрасно фунциклировал». Именно вот этот принцип и в нашей повестке — что не так-то?
> поковырять их, так сказать, островок веслом.
Ну, да. Именно. И там не только ГоДадди, но и еще масса замечательных людей из комитета Governmental Advisory, включая всяческих адептов The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, по поводу которого в субботу пол-Европы бузило.
>ибо ГоДадди нетождественнен никакому государству от слова абсолютно.
Какая из глобальных компаний «нетождественна» юрисдикции США?
>Расположение: Скотсдейл, Марикопа, Аризона, США
https://ru.wikipedia.org/wiki/Go_Daddy
Говорите често, тут не идиоты собрались, чтобы хавать ваши лозунги-речевки. Вы выступаете не за экстерриториальность интернета, а за 100% доминировании юрисдикции США в нем, чтобы другие государства даже не думали сопротивляться американской фемиде.
Классическая либеральная мечта, чтобы США всех победили и на планете восторжествовал глобализм с единой валютой, законами (американскими, конечно), без границ
и т. д. и т. п.
Сумма в 30 млрд руб. указана в проекте «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», пишет РБК. Около 20,8 млрд руб. из бюджета выделят на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета. Еще еще 4,5 млрд руб. понадобится на сбор информации об интернет-адресах, а 5,5 млрд руб. — на разработку программно-аппаратных средств для мониторинга и сбора информации.
https://incrussia.ru/news/suverennyj-runet-podorozhal/
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Итого, почти 21 миллиард рублей, или 326,5 миллионов долларов, так как в РФ не производится такое оборудование будет истрачено нашими бестолковками на закупку файрволлов и систем анализа трафика Cisco, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Bivio, Blue Coat (Symantec), список продолжить. Российских компаний там нет и не предвидится.
Парадоксальная ситуация — профинансируем ИТ-экономику остального мира для защиты от нее же. Законодатели с головой не дружат однозначно.
Наверняка это обсосали ещё в 2015 году, но я пропустил. А зачем люди, демонстративно не боящиеся санкций, для регистрации доменов пользуются услугами американской компании GoDaddy? Чем им российский регистратор не нравится? Дороговато? Или не так надёжно, как американский? Может, и домены у них были не .ru и не .рф, а иностранные? А зачем они им в Крыму? Санкции же.
Так они до санкций же регистрировали, вообще до 2014-го.
30 млрд за независимость интернета от самой демократической страны на планете — копейки, сейчас на интернет почти вся экономика завязана так или иначе.
Я бы лучше присмотрелся к эффективности некоторых нац. проектов, там триллионы закапывают, а вы 30 млрд на надежность интернета жалеете…
>Говорите често, тут не идиоты собрались
Говорю честно — читая твои комментарии, я вспомнил, почему перестал заходить на Роем. Тут именно идиоты.
>> И прекрасно фунциклировал". Именно вот этот принцип и в нашей повестке — что не так-то?
да все так. прекрасная повестка. Просто непонятно, среди кого эту повестку «продвигать»? Нету (и небыло) ни массовых гжето в какихто странах движений по обособлению инета. Небыло вроде и компаний, которые бы выступали за такую самоизоляцию.
и т. д. Особенно когда многие годы в отрыве от обычной человеческой жизни, а все суждения из справок и докладов (и еще неизвестно — кто, с какой мыслью и на каком уровне квалификации их составлял). Сказка о Золотом петушке поэта Пушкина — там какраз все это описано. Вон, в соседней стране — руководил руководил с умным видом, инеграция в мир, переход на латиницу, блаблабла. Потом бац — давайте переименуем город в имени меня (sic!). Обычные атавизмы кочевого образа жизни, когда оседлый уклад победил, но желание осталось. Следовательно, для имитации кочеваний надо периеминовывать населенные пункты, в которых оседлая жизнь ведется.
Т.е. проблемы нет. Она лежит в головах пары человек. Всио. Это примерно тоже самое, что в 19 веке былобы движение против телеграфов. Они даже сами эти законы не выдвигают (по привычке надо спецоперацию обязательно), отчего делают это через какихто специальносмоделированных клишасов. Но потом клишосы устраняются, а объяснять глубокомыслие затеи приходится непосредственно инициаторам сего законотворчества.
Ну кто знает, что там в голове? Бывает, что альцгеймер за мудрость принмается
Так и тут. Руководили руководили, интернет развивался развивался все это время. Потом бац — выяснилось, что он оказался угрозой методам руководства образца 1872 года. Следовательно надо его запретить.
А в ICAAN направить группу для имитации бурной борьбы с островизмом, чтобы никто не обвинил в обособлении. Ибо всегда можно указать, что группа по борьбе создана и борется.
Вечный дефицит плюрализма на Руси, хоть у ватников, хоть у либералов. Сначала люди перестают говорить, потом начинают стрелять друг в друга…
Что вы называете экономикой завязанной на интернет? Систему госуслуг? Госзакупки? Различные электронные торговые площадки? Систему связи и облачных хранений внутри страны? Если держатели программного обеспечения исключат доступ к своим ресурсам с подсетей out boundaries of the state, все это можно будет называть state intranet уже сегодня. Экономика государства уже не завязана на интернет, так как правила маршрутизации на DNS внутри страны прекрасно работают и без иностранной инфраструктуры. Исключение составляют международные межбанковские транзакции. Пока Россия торгует нефтью через SWIFT, пока она покупает доллары и другую валюту через систему международной валютной торговли, этот сегмент еще может называться интернетом. Хотя по сути к публичному интернету он отношения уже не имеет. Если Россия откажется полностью от публичного интернета за ее пределами, государство от этого не рассыплется уже сегодня.
Вся затея с суверенным интернетом нужна для того, чтобы дискоординировать политическую оппозицию и держать ее под наблюдением со стороны спецслужб.
>дискоординировать политическую оппозицию и держать ее под наблюдением со стороны спецслужб.
Мальчик, нет у нас оппозиции, есть клоуны, исполняющие ее роль.
Реальная оппозиция Путину — экономика. Взять ее под контроль у него не получается и не получится, так как дело не в нем, а в олигархическо-компрадорской структуре нашего государства, если Путин попытается что-то отжать у олигархов в пользу национальной экономики, то получит табакеркой в висок.
Интернет сейчас вполне отключаем из-за границы, по крайней мере его скорость можно уронить в десятки раз, что и будет являться отключением, обрушив всю экономику.
Оппозиция это любой человек который может скоординировать и управляемо вывести на протест и массовые погромы больше сотни человек.
Реакция на таких у системных такая же как у раковых клеток на здоровые.
Намеренно не сравнивают с лейкоцитами, потому как еще можно поспорить, кто тут лейкоцит.
Существует несколько способов неотслеживаемой координации действий оппозиционных групп. Твиттер, Фейсбук — не сотрудничают ни с МВД, ни с ФСБ, их блокировка — существенный удар по оппозиции.
Блокировка Телеграм такими же способами уже не проходит, так как нужны иные технологии скальпельного блокирования. С удаляющимися в обе стороны диалогами Телеграм задача еще более усложнена.
Есть еще методы борьбы с оппозиционными выступлениями — введение чрезвычайного положения, установление армейского контроля над всеми узлами связи и веерное отключение всех систем связи кроме правительственной или обособленной спутниковой. От шпионов не поможет все равно, но возможность координировать свои действия вооруженным группировкам оппозиционеров может помешать.
Такой способ наиболее вероятен, так как при неудаче с Телеграм ничего другого не остается как помешать таким образом массовости выступлений народа.
Есть еще криптомессенджеры платные и редкие, но ими пользуются скорее всего реальные террористы и наркоторговцы, которых спецслужбы ловят чаще на живца, а не при помощи высокотехнологичных способов.
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если Путин попытается что-то отжать у олигархов в пользу национальной экономики, то получит табакеркой в висок.
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Будете еще включать идиота — заранее предупреждайте. У Путина в руках вся полнота власти управления ФСБ, СКР, силами армии. Какой долбодятел станет утверждать, что он этим не может/не умеет/не в силах пользоваться?
несколько распоряжений — и силы специальных операций выкрадывают из любой точки земного шара любого олигарха, бросают его в зиндан и просветляют до полного понимания ситуации.
> У Путина в руках вся полнота власти управления ФСБ, СКР, силами армии.
Юноша, ты вообще не представляешь, даже не догадываешься, как работает власть. Власть это не кнопка и не рычаг. Власть, это добровольное подчинение, т.е. все эти силовики из ФСБ, СКР и армии, обросшие бизнесами, интересами в различных сферах, которых кормят различные группировки, представляющиеся различными олигархами, должны понимать, зачем им выполнять тот или иной приказ, а не делать лишь вид выполнения.
Власти, по типу вашего представления в виде кнопки или рычага, не было даже у Сталина.
Далеко ходить не надо, когда есть пример в нашей истории, когда генералы решили просто не подчиняться николаю2, совсем, ему не оставалось ничего иного, кроме как подписать отречение.
>выкрадывают из любой точки земного шара любого олигарха
Если этот олигарх будет делать то, что вредит всем, то это возможно, как с ходорковским, когда он решил нефтянку (главную дойную корову пацанов) за копейки сдать американцам.
>> несколько распоряжений — и силы специальных операций выкрадывают из любой точки земного шара любого олигарха,
бугага))) любые точки — ходи кто хочешь бери что хочешь кради кого хочешь)) отели эти ваши спецгруппы на букинге будут бронировать либо на триваго? или в платках жить, штобы не палиться? Под видом бездомных негров преклонных годов. Расслабтесь. И поменьше телевизер и сми смотрите, авось и отпустит.
Ответьте мне, что такое приказ?
Точно. Это когда приказывают.
Власть — это создание работающей системы подчинения приказам.
А вы представляете нам власть как выступление команды КВН про армию, где приказы не исполняются, а обсуждаются.
Не у каждого силовика существует бизнес, оформленный на родственников. Еще существует подчинение приказу, для этого применяется постоянная муштра кадров.
Если у Путина нет нескольких специальных засекреченных подразделений, способных проводить секретные спецоперации в боевых условиях за рубежом, мне его жаль, потому что мне непонятно тогда как он вообще до сих пор является президентом страны.