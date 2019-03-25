Общество Защиты Интернета сообщило, что оно стало первой российской общественной организацией, получившей членство в «Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами» (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN))

Леонид Волков, политик, IT-шник, выходец из «СКБ Контур», экс-депутат Екатеринбургской городской Думы и организатор выборов в координационный совет оппозиции, участник избирательных компаний Алексея Навального и партии ПАРНАС, придумал «Общество защиты интернета» (ОЗИ) в 2015-м и в следующем году запустил его. ОЗИ планирует принимать активное участие в работе ICANN и ставит перед собой задачу войти в «совет директоров» (Board of Directors) корпорации.

Миссия ОЗИ описывается в Манифесте организации и участие в мировых органах управления интернетом полностью согласуется с целевыми установками общества. Вкратце они декларируются, как защита свободы интернета от государственных посягательств на неё.

Из манифеста ОЗИ:

Интернет и его свобода — это важно. Для десятков миллионов людей в России свобода коммуникации является фундаментальной ценностью — даже если пока не все это понимают. Интересы пользователей напрямую затрагиваются беспрецедентным наступлением на интернет, который развернула российская власть в лице своих административных, технологических и цензурных органов. Интернет сегодня — на линии фронта в противостоянии между здравым смыслом и репрессивной государственной машиной. Пока что репрессивная машина побеждает. Становится только хуже.

ICANN создана 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета. С 1 октября 2016 года — независимая международная организация с регистрацией в Калифорнии. С марта 2014 года по осень 2017-го вице-президентом ICANN по России, странам СНГ и Восточной Европы работал бывший виде-президент Mail.ru Group Михаил Якушев. Членом ICANN является, например, российский Координационный центр национального домена сети Интернет.