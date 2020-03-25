При визите Владимира Путина в больницу в Коммунарке его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил врачей поснимать в «грязной зоне» президента РФ на выданный телефон и отправить потом материалы «по Telegram’у, одному только контакту — Диме».

Телефон после этого Дмитрий Песков попросил врача оставить себе и уничтожить. Позже он пояснил, что нежелание брать с собой телефон побывавший в грязной зоне связано с требованием безопасности в отношении здоровья президента: коронавирус может часами жить на различных поверхностях.

Аппаратом используемым для съёмки, судя по всему, был Samsung S20