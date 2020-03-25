По сообщениям пользователей, популярные онлайн-гипермаркеты, даже славившиеся до пандемии доставкой в день заказа, всё ещё осуществляют доставку в течение как минимум 3−4 дней. Некоторые покупатели наблюдают отсутствие открытых дат у «Перекрестка» и «Утконоса». В конце позапрошлой недели, когда начался пик «панических закупок», самые адаптированные к ситуации магазины доставляли за неделю, менее подготовленные ставили доставку на начало или даже середину апреля.

У «ВкусВилла», помимо увеличившихся интервалов, отмечены сбои в работе приложения. У многих не открывался «Озон.Супермаркет». Лидер рынка, «Утконос», повысил минимальную сумму заказа и отключил функцию редактирования заказа, чтобы можно было точнее запланировать доставку.

«Перекрёсток» увеличивал минимальную сумму покупки с 1 до 4 тысяч рублей, для бесплатной доставки -- до 10 тысяч. Сейчас минимальная сумма снижена до 3000 в Москве и МО, 2000 в Санкт-Петербурге и ЛО. Магазин предупреждает, что возможны «опоздания курьеров, переносы даты доставки и даже отмены заказов», преимуществленно, оформленных после 16 марта.

Тем временем, Wildberries сделали всю доставку бесплатной (без минимальной суммы заказа), но уведомили поставщиков, что будут приостанавливать отгрузки, если общая оборачиваемость товаров более 50 дней. Поставщики негодуют: на общую оборачиваемость сильно влияют сезонные товары, маркетплейс просто заставляет их снижать цены и устраивать акции.

В SimilarWeb посчитали, что со 2 по 17 марта посещаемость perekrestok.ru выросла всего в 2 раза, utkonos.ru -- в 2,7 раз. Сайты «Утконоса» и «Перекрёстка» на прошлой неделе оказывались недоступны.

14−15 марта объем заказов у «Утконоса» вырос почти в 4 раза.

За неделю выручка принятых заказов приросла к прошлой неделе на 88%, при этом пик заказов пришелся на субботу и воскресенье, а прирост за уикенд в деньгах составил 292% в сравнении с предыдущими выходными. Стоит отметить, что средний чек за прошедшую неделю поднялся на 21% относительно первой недели марта, сообщил представитель «Утконоса».

Тем временем, в «Ромир» посчитали, что «повседневные расходы типичной российской семьи за период со 16 по 22 марта 2020 года выросли на 149 рублей по сравнению с предыдущей неделей и достигли рекордного значения — 5025 рублей». Рост «не является традиционным для данного периода» и объясняется «всплеском продуктовых закупок россиян».

Продажи гречки в «Утконосе» за паническую неделю выросли на 2049%.

В США доставлявший ранее за 1−2 дня Amazon Prime предлагает доставку на 21 апреля -- для товаров не первой необходимости. В компании выделили шесть приоритетных категорий товаров, под которых переориентировали цепочки поставок, логистику и доставку. Покупателей тоже отранжировали: в первую очередь обслуживаются клиенты Prime ($119 в год).