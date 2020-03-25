Китайская ByteDance ищет российских сотрудников. На заблокированном для доступа рядовых россиян Linkedin опубликовано приглашение для специалистов по интернет-маркетингу — влиться в команду TikTok. Китайцам требуются волки со сроками от трех до восьми лет опыта работы в маркетинге, которые смогли бы договариваться с брендами и агентствами о размещении рекламы.
ByteDance запустила сервис коротких видео TikTok в конце 2016 года. К концу 2019 в России им пользовались около 10 млн россиян, а мобильное приложение уверенно закрепилось в десятке самых востребованных в России.
TikTok отличается от многочисленных конкурентов, похожих сервисов с видео для мобильника, тем, что его владельцы чистят «ленту» роликов от политики и от иной крамолы, что, вероятно, и позволило TikTok возглавить волну с идеей сервиса с «чистыми приколами без напряга».
По статистике на конец 2019 года, российские «тиктокеры» Алексей Савко, Александр Тянутов, Ольга Клещевникова собирают миллионы подписчиков, чем могут поспорить с YouTube звёздами уровня Дудя или Парфёнова. С другой стороны, среди рекламодателей-партнёров ByteDance уже есть такие бренды, как глобальный Pepsi или ключевой для экономики России Сбербанк. Аудитории зрителей и рекламодателей требуется свести в одну точку.
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Пишут, что тикток (доуинь) в Китае уже немодно, у них там что-то другое на подъёме.
Да молодёжные соцсетки это история из разряда «что вас запоминать, вы каждый год новые».
MySpace один из самых ярких примеров
Сейчас граф у тебя в контактах телефона, переезд из сервиса в сервис с любым количеством друзей осуществляется за время регистрации.
Так что логично, что подвижность юзеров стала сильно выше, чем во времена, когда они тряслись над своим пятизначным UIN в ICQ