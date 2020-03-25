Китайская ByteDance ищет российских сотрудников. На заблокированном для доступа рядовых россиян Linkedin опубликовано приглашение для специалистов по интернет-маркетингу — влиться в команду TikTok. Китайцам требуются волки со сроками от трех до восьми лет опыта работы в маркетинге, которые смогли бы договариваться с брендами и агентствами о размещении рекламы.

ByteDance запустила сервис коротких видео TikTok в конце 2016 года. К концу 2019 в России им пользовались около 10 млн россиян, а мобильное приложение уверенно закрепилось в десятке самых востребованных в России.

TikTok отличается от многочисленных конкурентов, похожих сервисов с видео для мобильника, тем, что его владельцы чистят «ленту» роликов от политики и от иной крамолы, что, вероятно, и позволило TikTok возглавить волну с идеей сервиса с «чистыми приколами без напряга».

По статистике на конец 2019 года, российские «тиктокеры» Алексей Савко, Александр Тянутов, Ольга Клещевникова собирают миллионы подписчиков, чем могут поспорить с YouTube звёздами уровня Дудя или Парфёнова. С другой стороны, среди рекламодателей-партнёров ByteDance уже есть такие бренды, как глобальный Pepsi или ключевой для экономики России Сбербанк. Аудитории зрителей и рекламодателей требуется свести в одну точку.