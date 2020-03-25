Источники рассказали Roem.ru, что в Яндексе приостановили найм некоторых категорий сотрудников. В частности, junior-разработчиков и работающих из дома фриланс-переводчиков. «Джуниоров» неудобно удаленно обучать работе с инструментами и интегрировать в процессы.

Пресс-служба Яндекса рассказала, что «найм идет полным ходом», но приоритет закрытия вакансий поменялся. Даже со стажёрами «общение продолжается», просто на неопределенный срок отложены очные собеседования и выход на работу. Все собеседования проводятся онлайн, для сотрудников Яндекса это уже привычный режим.

В найме Mail.ru, насколько нам известно, вирус пока системных изменений не вызвал.

Маркетплейс Wildberries запустил сайт всемработавб.рф. Помимо публикации собственных вакансий Wildberries, он задуман как площадка и для других компаний: им предлагается тоже искать работников, а также попытаться трудоустроить собственных бывших сотрудников временно или постоянно.