В связи с эпидемией коронавируса Владимир Путин пообещал надолго, а не только на время борьбы с эпидемией, снизить взносы в фонды с зарплат сотрудников с 30% до 15%
Обещание не кодифицировано в законодательных актах, в выступлении Путина оно звучало следующим образом:
Шестое. Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях.
Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов.
Комментарий Roem.ru: Если данная мера будет реализована в соответствии с речью Путина, под неё не подпадут крупные компании, а только микро, малый и средний бизнес («Яндекс» и Mail.ru не являются МСБ, например).
По сути компании МСБ выплачивающие белую зарплату снизят расходы на ФОТ и налоги с ним связанные на 12%. Наибольший эффект это произведёт на IT-компании, так как у них доля ФОТ и начислений на него в структуре расходов — максимальны.
О влиянии ставки взносов в соцфонды на стартапы можно прочитать в нашей статье «Как убивали стартап»
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Но ит-компании и так сидят на льготе и платят 14, кажется, процентов. :)
Нууу… Как бы не совсем так. Не в 100% случаев, например.
Далеко не все, хотя и бывает, конечно. Может быть снизят ещё раз
Ну конечно не все, только те, кто хотели.
Нет, не все. Например, маркетинговые и рекламные агентства этот статус получить не могли. Вообще рекламная модель в Интернете не ложится ни в требования Минсвязи, ни Сколково.
Потому что зарабатывают они (агентства) не на этой вашей айтишечке, а на комиссиях.
Да неужели. Специализируемся на объяснении того, что все и так знают?
Как это называется у интернетчиков, что-то не могу вспомнить…
Речь выше — про малый бизнес и про льготы от Путина для тех, кто льгот от Минсвязи не получает.
И кстати говоря, те, кто разрабатывают софт для управления контекстной и медийной рекламой, кто разрабатывает сайты, кто занимается Программатиком — как раз ИТ-компании.
> Как это называется у интернетчиков, что-то не могу вспомнить…
Я тоже не помню. Думаю, что примерно так же, как в разговор про ИТ-компании и их льготы ворваться с историей про маркетинговые и рекламные агентства.
> Речь выше — про малый бизнес и про льготы от Путина для тех, кто льгот от Минсвязи не получает.
Речь «выше о том, что это «особо хорошо для ИТ-компаний», у которых льготы от Минсвязи и так были.
> И кстати говоря, те, кто разрабатывают софт для управления контекстной и медийной рекламой, кто разрабатывает сайты, кто занимается Программатиком — как раз ИТ-компании.
И они, конечно же, если хотели, льготу имени минсвязи оформили.
>в разговор про ИТ-компании и их льготы ворваться с историей про маркетинговые и рекламные агентства.
В интернет-рекламе сплошной IT, куча самописных решений, даже у меня, у малого бизнеса, много самописных решений для управления рекламой.
>у которых льготы от Минсвязи и так были.
https://www.klerk.ru/buh/articles/402668/
Если твой IT проект зарабатывает рекламой, или сторонней деятельностью (как интернет-магазины) то ты идешь лесом.
> Если твой IT проект зарабатывает рекламой, или сторонней деятельностью (как интернет-магазины) то ты идешь лесом.
Потому что это не «льготы для тех, кто интернет как-то потрогал» и не «льготы для тех, кто работает за компьютером». Просто интернет-магазин это не «ИТ-проект». Так же как Перекресток, имеющий огромную ИТ-инфраструктуру (в том числе внутреннюю разработку) — не «ИТ-проект». :)
А, ну ещё никто не мешает тебе выделить ИТ в отдельное юрлицо, выделить «заработок от ИТ» туда и получить льготу на фот людей, которые этот заработок генерируют. :)
>А, ну ещё никто не мешает тебе выделить ИТ в отдельное юрлицо, выделить «заработок от ИТ» туда и получить льготу на фот людей, которые этот заработок генерируют. :)
Ага, а потом получить доначисления от налоговой, когда она увидит, что у этого юр.лица один клиент и тот с таким же учредителем, что это юр. лицо создано с единственной целью — уменьшение налогообложения, что запрещено в РФ.
Традиционный путь — вычленение из компании собственно разработки, которая тогда под льготы подпадает
Но ни Яндекс, ни Мейл по нему не пошли: там во льготы вход копейка, рубль выход. Постоянные проверки, туда ли деньги тратишь, так ли льготы расходуешь.
Например, Островок, который завёл свои юрлица в резиденты Сколково, чтоб к нему потом никто ничего не предъявил, избавился от этих юрлиц слив их в региональные помойки (что называется «ликвидация ООО методом присоединения»).
Интеллектуальную собственность и сотрудников при этом оставили в новых
Ну ты просто всю прибыль магазина не пытайся туда вывести, работай честно — тогда и инспектору объяснишь всё. :)
И сколковских не трогают. По поводу начислений на ФОТ
(за другое — трогают)
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/ тут есть и мэйл и яндекс
а, ну круто, что их до сих пор поддерживают
Интересно, опустят ли ещё ставки
>> И кстати говоря, те, кто разрабатывают софт для управления контекстной и медийной рекламой, кто разрабатывает сайты, кто занимается Программатиком — как раз ИТ-компании.
> И они, конечно же, если хотели, льготу имени минсвязи оформили.
Это чистые фантазии. Не оформили.
там есть показатели, которые надо выполнить.
И тот, кто софтом не торгует или сдаёт его в аренду — не проходит.
Как не проходят и Яндекс с Мылом, а выделять техдеп в отдельное ООО — не работает никогда.
> Это чистые фантазии. Не оформили.
Как человек, который сам оформлял такую льготу в 2013, еще, году именно методом «выделять техдеп в отдельное ООО и изнутри знающий, как это работает по сей день — не готов с категоричным «не оформили» согласиться.
Если у кого-то есть неудачный/негативный опыт — это не значит, что так у всех.