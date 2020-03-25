Путин пообещал снизить взносы в фонды с зарплаты с 30% до 15%


В связи с эпидемией коронавируса Владимир Путин пообещал надолго, а не только на время борьбы с эпидемией, снизить взносы в фонды с зарплат сотрудников с 30% до 15%

Обещание не кодифицировано в законодательных актах, в выступлении Путина оно звучало следующим образом:

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях.

Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов.

Комментарий Roem.ru: Если данная мера будет реализована в соответствии с речью Путина, под неё не подпадут крупные компании, а только микро, малый и средний бизнес («Яндекс» и Mail.ru не являются МСБ, например).

По сути компании МСБ выплачивающие белую зарплату снизят расходы на ФОТ и налоги с ним связанные на 12%. Наибольший эффект это произведёт на IT-компании, так как у них доля ФОТ и начислений на него в структуре расходов — максимальны.

О влиянии ставки взносов в соцфонды на стартапы можно прочитать в нашей статье «Как убивали стартап»

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Нет, не все. Например, маркетинговые и рекламные агентства этот статус получить не могли. Вообще рекламная модель в Интернете не ложится ни в требования Минсвязи, ни Сколково.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Да неужели. Специализируемся на объяснении того, что все и так знают?
    Как это называется у интернетчиков, что-то не могу вспомнить…

    Речь выше — про малый бизнес и про льготы от Путина для тех, кто льгот от Минсвязи не получает.

    И кстати говоря, те, кто разрабатывают софт для управления контекстной и медийной рекламой, кто разрабатывает сайты, кто занимается Программатиком — как раз ИТ-компании.

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    Данила Штань

    > Как это называется у интернетчиков, что-то не могу вспомнить…

    Я тоже не помню. Думаю, что примерно так же, как в разговор про ИТ-компании и их льготы ворваться с историей про маркетинговые и рекламные агентства.

    > Речь выше — про малый бизнес и про льготы от Путина для тех, кто льгот от Минсвязи не получает.

    Речь «выше о том, что это «особо хорошо для ИТ-компаний», у которых льготы от Минсвязи и так были.

    > И кстати говоря, те, кто разрабатывают софт для управления контекстной и медийной рекламой, кто разрабатывает сайты, кто занимается Программатиком — как раз ИТ-компании.

    И они, конечно же, если хотели, льготу имени минсвязи оформили.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >в разговор про ИТ-компании и их льготы ворваться с историей про маркетинговые и рекламные агентства.

    В интернет-рекламе сплошной IT, куча самописных решений, даже у меня, у малого бизнеса, много самописных решений для управления рекламой.

    >у которых льготы от Минсвязи и так были.

    Доля доходов:
    от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных,
    от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники),
    а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных,
    по итогам девяти месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам страховых взносов, составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за указанный период.

    https://www.klerk.ru/buh/articles/402668/

    Если твой IT проект зарабатывает рекламой, или сторонней деятельностью (как интернет-магазины) то ты идешь лесом.

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    Данила Штань

    > Если твой IT проект зарабатывает рекламой, или сторонней деятельностью (как интернет-магазины) то ты идешь лесом.

    Потому что это не «льготы для тех, кто интернет как-то потрогал» и не «льготы для тех, кто работает за компьютером». Просто интернет-магазин это не «ИТ-проект». Так же как Перекресток, имеющий огромную ИТ-инфраструктуру (в том числе внутреннюю разработку) — не «ИТ-проект». :)

    А, ну ещё никто не мешает тебе выделить ИТ в отдельное юрлицо, выделить «заработок от ИТ» туда и получить льготу на фот людей, которые этот заработок генерируют. :)

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    , ну ещё никто не мешает тебе выделить ИТ в отдельное юрлицо, выделить «заработок от ИТ» туда и получить льготу на фот людей, которые этот заработок генерируют. :)

    Ага, а потом получить доначисления от налоговой, когда она увидит, что у этого юр.лица один клиент и тот с таким же учредителем, что это юр. лицо создано с единственной целью — уменьшение налогообложения, что запрещено в РФ.

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    Юрий Синодов > Денис Демидов контекст

    Традиционный путь — вычленение из компании собственно разработки, которая тогда под льготы подпадает

    Но ни Яндекс, ни Мейл по нему не пошли: там во льготы вход копейка, рубль выход. Постоянные проверки, туда ли деньги тратишь, так ли льготы расходуешь.

    Например, Островок, который завёл свои юрлица в резиденты Сколково, чтоб к нему потом никто ничего не предъявил, избавился от этих юрлиц слив их в региональные помойки (что называется «ликвидация ООО методом присоединения»).

    Интеллектуальную собственность и сотрудников при этом оставили в новых

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    Игорь Ашманов > Данила Штань контекст

    >> И кстати говоря, те, кто разрабатывают софт для управления контекстной и медийной рекламой, кто разрабатывает сайты, кто занимается Программатиком — как раз ИТ-компании.
    > И они, конечно же, если хотели, льготу имени минсвязи оформили.

    Это чистые фантазии. Не оформили.
    там есть показатели, которые надо выполнить.
    И тот, кто софтом не торгует или сдаёт его в аренду — не проходит.
    Как не проходят и Яндекс с Мылом, а выделять техдеп в отдельное ООО — не работает никогда.

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    Данила Штань

    > Это чистые фантазии. Не оформили.

    Как человек, который сам оформлял такую льготу в 2013, еще, году именно методом «выделять техдеп в отдельное ООО и изнутри знающий, как это работает по сей день — не готов с категоричным «не оформили» согласиться.

    Если у кого-то есть неудачный/негативный опыт — это не значит, что так у всех.

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