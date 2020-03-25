В связи с эпидемией коронавируса Владимир Путин пообещал надолго, а не только на время борьбы с эпидемией, снизить взносы в фонды с зарплат сотрудников с 30% до 15%

Обещание не кодифицировано в законодательных актах, в выступлении Путина оно звучало следующим образом:

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов.

Комментарий Roem.ru: Если данная мера будет реализована в соответствии с речью Путина, под неё не подпадут крупные компании, а только микро, малый и средний бизнес («Яндекс» и Mail.ru не являются МСБ, например).

По сути компании МСБ выплачивающие белую зарплату снизят расходы на ФОТ и налоги с ним связанные на 12%. Наибольший эффект это произведёт на IT-компании, так как у них доля ФОТ и начислений на него в структуре расходов — максимальны.

О влиянии ставки взносов в соцфонды на стартапы можно прочитать в нашей статье «Как убивали стартап»