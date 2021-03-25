После блокировки новой порции российских интернет-сервисов Украиной, заблокированный агрегатор СМИ2 решил ограничить упоминание президента Украины на своём сервисе:

Новостной агрегатор «СМИ2» заблокирует все упоминания о президенте Украины Владимире Зеленском на своих ресурсах. Эта мера станет ответом на введенные украинским лидером санкции против компании. Об этом 24 марта «Известиям» сообщили в «СМИ2».

«Это контрсанкция, которую мы призываем поддержать все заблокированные на Украине российские СМИ. Чем меньше мы будем тешить тщеславие Владимира Зеленского, тем быстрее он вернется к свободе информации на территории своей страны. Все его действия направлены на то, чтобы о нем больше говорили и его демонизировали. Поэтому можно запустить акцию «Президент, которого нет», — прокомментировал санкции директор «СМИ2» Юрий Белоусов.