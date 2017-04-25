«AliExpress Молл», раздел AliExpress, через который торгуют россияне, а не китайцы, пообещал газете «Коммерсант», что его партнёры-продавцы смогут доставить некоторые товары на следующий день после продажи жителям 20 крупнейших городов РФ. Если считать, что в Москве живёт 12,3 млн, в Санкт-Петербурге 5,2 млн и т. д. , сверяясь с официальной статистикой — ускоренная доставка охватит аудиторию из 36,7 млн человек, или 25% населения России. За один-три дня покупку привезут ещё в 50 городов (если предположить, что они тоже крупные — в 70-и крупнейших городах РФ живёт 58 миллионов человек, или 40% населения России). Речь идёт о доставке проданных смартфонов Samsung, iPhone, ноутбуков Asus и Lenovo, наушников Philips. Логистику обеспечит компания Cainiao, как и AliExpress входящая в Alibaba Group — оператор появился в РФ в конце 2016 года. Раньше относительно быстрая доставка на «AliExpress Молл» встречалась, но, как частный случай — теперь AliExpress сделал её стандартом. В Ali намерены расширять охват и перечень товаров, подходящих для быстрой доставки. С 24 апреля AliExpress и «Тинькофф Банк» стимулируют продажи дорогих товаров на «Молл» предоставляемыми кредитами и рассрочками.

Экс-руководитель «Яндекс.Маркета» Павел Алешин обра[тил] внимание на то, что AliExpress запускает «несвойственный ему продукт с ограниченным ассортиментом от А-брендов». По словам эксперта, до текущего момента позиционирование компании было таким: «маленький чек, все что хочешь, но надо какое-то время подождать». И люди привыкли к AliExpress как к поставщику дешевой продукции с соответствующими рисками, считает он. «Теперь они становятся, по сути, еще одним интернет-магазином, которых много, доставляют они хорошо, next day есть уже практически у всех. Неясно, какую они дают добавленную стоимость, в чем их ценность», — резюмирует Павел Алешин.

В декабре Алёшин вошёл в состав совета директоров «220 Вольт» с намерением участвовать в операционном управлении. Он планировал заниматься стратегией развития e-commerce направления магазина и консультированием команды.