«AliExpress Молл», раздел AliExpress, через который торгуют россияне, а не китайцы, пообещал газете «Коммерсант», что его партнёры-продавцы смогут доставить некоторые товары на следующий день после продажи жителям 20 крупнейших городов РФ. Если считать, что в Москве живёт 12,3 млн, в Санкт-Петербурге 5,2 млн
Экс-руководитель «Яндекс.Маркета» Павел Алешин обра[тил] внимание на то, что AliExpress запускает «несвойственный ему продукт с ограниченным ассортиментом от А-брендов». По словам эксперта, до текущего момента позиционирование компании было таким: «маленький чек, все что хочешь, но надо какое-то время подождать». И люди привыкли к AliExpress как к поставщику дешевой продукции с соответствующими рисками, считает он. «Теперь они становятся, по сути, еще одним интернет-магазином, которых много, доставляют они хорошо, next day есть уже практически у всех. Неясно, какую они дают добавленную стоимость, в чем их ценность», — резюмирует Павел Алешин.
В декабре Алёшин вошёл в состав совета директоров «220 Вольт» с намерением участвовать в операционном управлении. Он планировал заниматься стратегией развития e-commerce направления магазина и консультированием команды.
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