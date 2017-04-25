Mail.ru Group открывает новое подразделение Mail.ru Games Ventures, задачей которого станут инвестиции в разработчиков и игровых издателей. Об этом сообщили представители группы. В течение двух лет компания собирается выделить как в российские, так и в международные проекты до $100 миллионов. Также по словам Карпинского, $10 миллионов из них уже выделены на сделки в ближайшем будущем.

Mail.ru Group будет выделять средства не только на мобильные игры, но и на игры для ПК, консолей и проч. Группа также готова покупать целые компании и быть миноритарием с остальными фондами. Новое подразделение будет помогать не только в финансовом плане, но и с инфраструктурой — Mail.ru Games Ventures планирует предоставлять доступ командам к внутренним ресурсам и сервисам холдинга.

В компании это первое подразделение, которое предназначено для инвестирования. По словам Карпинского, оно позволит принимать решения об инвестициях быстрее. Группа будет выделять целевые средства на игры и команду, которая займется сделками по играм. До этого компания сама покупала проекты и выделяла крупные инвестиции. Например, в октябре 2016 года холдинг приобрел разработчика мобильных игр Pixonic за $30 миллионов.