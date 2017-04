Amazon начал широкое продвижение сервиса электронных подписок Subscribe with Amazon, позволяющего получать скидки на товары и услуги, приобретаемые на регулярной основе. В первую очередь речь идет о прессе, компания уже заключила соответствующие договора с The Wall Street Journal, Chicago Tribune, New Yorker и другими. Также среди партнеров компании сервис ежедневной доставки товаров eMeals, платформа решений для фитнеса Fitbit’s Fitstar и другие.