Финтех-компания Square, основанная гендиректором Twitter Джеком Дорси, выкупила команду инженеров анонимного социального приложения Yik Yak меньше чем за $3 млн. В команде работало 5−10 человек. Стартап Yik Yak был основан в 2013 году и занимался разработкой одноимённого приложения для анонимных чатов, ограниченных по географии. За всю историю компания успела привлечь $75 млн при оценке в $400 млн. Нынешняя сделка по продаже ключевых сотрудников скорее всего означает скорое закрытие компании и распродажу других активов.