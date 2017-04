С 1 мая компания Apple понизит размер выплаты участникам партнерской программы, которые зарабатывают на размещении ссылок на приложения из App Store, контент iTunes и других сервисах компании. Об этом сообщили представители Apple в электронном письме, которое было разослано партнерам. Раньше участники программы получали 7% комиссионных с каждой продажи по их ссылке, теперь они будут зарабатывать 2,5% - то есть, на 64% меньше.

So, yeah, this change in affilate commissions pretty much sucks. We don’t rely on links alone (thankfully), but we’ll be affected by it. pic.twitter.com/85V94DBPqQ

— Federico Viticci (@viticci) April 24, 2017