Apple понизит размер выплаты партнерам по App Store на 64%


С 1 мая компания Apple понизит размер выплаты участникам партнерской программы, которые зарабатывают на размещении ссылок на приложения из App Store, контент iTunes и других сервисах компании. Об этом сообщили представители Apple в электронном письме, которое было разослано партнерам. Раньше участники программы получали 7% комиссионных с каждой продажи по их ссылке, теперь они будут зарабатывать 2,5% - то есть, на 64% меньше.

Изменения коснутся только магазина приложений Apple. Выплаты за продажи музыки, фильмов, книг и другого останутся прежними.

Добавить 1 комментарий

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое