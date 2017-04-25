Водитель такси-сервиса Lyft Майкл Гонзалес подал в суд на конкурирующий сервис Uber за использование программы-шпиона, позволяющей отслеживать местоположение и тарифы такси Lyft. Иск подан в суд штата Калифорния по поводу нарушения законодательства США о неприкосновенности частной жизни и нечестной конкуренции. Сумма претензий составляет $5 млн.

Издание The Information ранее обнаружило, что Uber использовал шпионское ПО с неофициальным названием Hell, которое создавало фейковые аккаунты водителей Lyft, что позволяло пользователю программы видеть местоположение ближайших водителей Lyft, предлагаемую ими стоимость перевозки и, соответственно, предлагать более привлекательные тарифы. По данным издания, программа активно использовалась с 2014 по 2016 год.

Использование подобного ПО нарушает сразу несколько федеральных законов США, в том числе «антихакерский» Computer Fraud and Abuse Act, который запрещает намеренно нарушать работу компьютерных программ, а также антимонопольное законодательство, закон о неприкосновенности частной жизни и ряд других законодательных актов. При этом американское право основано на принципе прецедентов, то есть если Гонзалес, который работал на Lyft в период, когда Uber предположительно использовал программу, выиграет иск, то с такими же исками могут обратиться в суд все водители Lyft, также работавшие на компанию в этот период.

Uber пока не ответил на запросы о комментариях от американских СМИ. В начале этого года The New York Times обнаружила другую шпионскую программу, которую якобы также использовал Uber. Программа Greyball анализировала историю поездок людей по всему миру, в том числе и в США и на основании этих данных делала выводы о работе человека в госучреждениях — если он, к примеру, регулярно вызывал такси от здания полиции и проч. В этих случаях программа блокировала попытки пользователя сделать заказ, сообщая ему об отсутствии свободных машин.