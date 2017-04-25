«Яндекс» официально запустил «Коннект» — комплекс сервисов для совместной работы. О том, что компания готовит к запуску корпоративный мессенджер «Ямб» и инфраструктуру для общения внутри компании стало известно в декабре 2016 года, в конце марта «Коннект» вышел из закрытой беты.

В состав решения входит почта для домена, Диск, мессенджер Ямб, общая база документов Вики и адресная книга, отражающая структуру организации. Для людей из разных отделов, временно работающих над одной задачей, появился трекер задач. В нем можно создать общий, командный адрес, если в описании проекта на Вики появятся новые детали, все, кто работает над ним, сразу узнают об изменениях. Если в отдел или команду придёт новый человек, он автоматически будет добавлен во все нужные переписки и чаты, а также получит доступ к общим файлам и документам.