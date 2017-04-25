Яндекс.Телефония стала доступна физическим лицам, сообщила пресс-служба «Яндекса». Около года назад «Яндекс» разрешил ЗАО «СанСим» и ООО «Майтиколл» использовать название Яндекс.Телефония для их системы обработки клиентских звонков. Первоначально «Телефония» работала только с юридическими лицами и подключила примерно 6750 компаний. «Яндекс.Телефония» — маркетинговое наименование пользовательского сервиса. Услуги связи и иные информационные услуги, предоставляемые виртуальным оператором связи «СанСим», основаны на программном обеспечении, которое предоставлено ООО «МАЙТИКОЛЛ РУС». «Яндекс» не несет ответственности по обязательствам, возникшим между пользователями «Телефонии» и ЗАО «СанСим».

«Телефония» даёт пользователю многоканальный номер телефона, возможность обрабатывать поступающие сообщения с сайта и в социальных сетях, а также собирать статистику обращений. Все обращения отображаются в единой ленте. Если на звонок некому ответить, сервис сохраняет номер телефона абонента и предлагает ему оставить голосовое сообщение.

Яндекс.Телефония доступна в веб-версии и в приложениях на устройствах на iOS и Android. Самый дорогой пакет услуг (не путать с минутами связи) стоит 999 рублей в месяц с учетом НДС. Пользователи, находящиеся не в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, при регистрации могут выбрать абонентские номера с кодами двух столиц: 495, 499, 812. Переадресация между регионами тарифицируется, как междугородняя связь. Цена минуты связи в домашнем регионе (Москва, Московская область или Санкт-Петербург, Ленинградская область) рассчитывается исходя из общих расходов на связь в месяц. Чем больше расходы, тем дешевле минуты, в диапазоне от 0.45 р. / мин (одно из многих направлений звонков, при расходах на связь в 10 тысяч рублей и больше ежемесячно), до 2.95 р. / мин (входящий звонок на номер 8−800). Партнёры продают номера в вышеупомянутом коде 8−800 и так называемые «красивые».