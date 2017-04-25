«Почта России» провела переговоры с США об открытии центра предварительной сортировки отправлений в нью-йоркском John F. Kennedy International Airport летом 2013 года. Министр связи Николай Никифоров был готов создать сортировочные подразделения «Почты» в США, Великобритании, ФРГ и Китае. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области почтовой связи осенью того же года. Как показало будущее — повода ускорять интеграцию со Штатами не было. Сейчас из Америки в Россию приходит лишь 2% трансграничных покупок, против 90% покупок из Китая. Ради этого маршрута госкомпании РФ зачистили агента посредника между «Почтой России» и РЖД — оператор договорился с перевозчиком напрямую, а в 2016 появился план и новый меморандум о регулярном ЖД-сообщении Пекин-Москва. По плану в Твери будут производиться универсальные багажно-почтовые вагоны габарита RIC, подходящего под стандарты Китая, России, Европы (последний стандарт совпадает с китайским, но выделяется в новостях отдельно, так как географическое положение РФ позволяет говорить о наземном транзитном маршруте из Китая через Россию). В декабре магистральный грузовой самолёт «Почты России» Ту-204С «Пётр I» совершил первый рейс в Китай для последующей доставки отправлений в Россию (один самолёт этого типа способен перевозить до 30 тонн покупок за рейс).

По статистике АКИТ в 2016 году 90% трансграничных покупок россияне сделали в китайских онлайн-магазинах и их число растёт, 4% покупок — из европейских магазинов, и лишь 2% — из США. Приоритет международного развития «Почты России» соответствует потребительским предпочтениям российских покупателей и китайских продавцов, и помогает им формироваться (но не предпочтениям АКИТ). В Китае «Почта России» первоначально работала не напрямую с торговыми площадками типа Aliexpress и подобных, а с национальной «Почтой Китая». Однако к осени 2016 «Почта России» создала для продавцов-китайцев (и не только) систему идентификации покупателей интернет-магазинов. А ещё в июле 2015 года «Почта России» стала почтовым оператором китайского магазина JD.com. С конца 2016 года развивается продукт логистической компании Cianiao (аффилирована с Alibaba) и российской «Почты».

Прошлые переговоры с американцами «Почта» провела незадолго до «Евромайдана» 2013 года на Украине и последующего обострения политической напряжённости — с её американскими санкциями и российскими «контрсанкциями» (российский запрет на продажу тех или иных иностранных товаров россиянам). Тем не менее, «Почта России» сейчас всё-таки зарегистрировала представительство в Америке и начала переговоры с FedEx о создании прямого логистического маршрута между Россией и США, — сообщило агентство RNS со ссылкой на слова главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. В 2014 году Страшнов ожидал, что в ближайшие пять лет объемы трансграничной торговли будут ежегодно удваиваться: «Мы находимся на одной стороне с игроками онлайн-торговли, все мы заинтересованы в повышении уровня качества оказываемых услуг. Мы смотрим на все возможные рынки и модели, чтобы быть не просто участниками процесса, но и формировать рынок трансграничной торговли». Формально глава «Почты России» реализовал намерения, но за редкими исключениями, например сотрудничества eBay и «Почты России», повышение качества «трансграничной торговли» и её формирование сводилось к повышению пропускной способности канала продаж из Китая в Россию.