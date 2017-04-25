Объем рынка электронных книг в России в 2016 году вырос на 60%, до 2,7 миллиардов рублей. В 2017 году, согласно оптимистичному сценарию Ассоциации интернет-издателей, его рост продолжится и объем может достигнуть 4,3 миллиарда рублей, а в 2018 году — 6,4 миллиардов рублей. При этом потребление бумажных книг в стране продолжает падать. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию начальника отдела книжных выставок и пропаганды чтения Роспечати Александра Воропаева.