Фиксированные операторы связи при реализации норм закона Яровой могут попасть «в существенно более затратную ситуацию» по сравнению с мобильными, поскольку их трафик тяжелее, заявил в интервью «Интерфаксу» президент и совладелец «Эр-телеком холдинга» Андрей Кузяев.

Если применить сейчас «закон Яровой» в его неизменном виде, то мы должны инвестировать до 2018 года около 40 млрд рублей для реализации норм. Мы однозначно не можем осуществить эти инвестиции, потому что это ровно столько, сколько мы вложили во весь «ЭР-Телеком» за 16 лет, — заявил он.