Принадлежащая материнскому холдингу Google Alphabet компания по разработке беспилотных машин Waymo начала бесплатно предлагать 100 беспилотных минивэнов всем желающим городе Феникс в штате Аризона. В машинах присутствует живой «водитель», чтобы избежать проблем с законодательством, но его функции ограничиваются контролем за работой беспилотника. Компания заказала производителю Fiat Chrysler еще 500 автомобилей. Впервые беспилотные такси для реальных пассажиров запустила в августе 2016 года сингапурская компания nuTonomy, но машин в её проекте было всего 6.

Подразделение по разработке беспилотных автомобилей в составе департамента перспективных разработок Google X выделено в отдельную компанию под брендом Waymo в конце прошлого года. Тогда глава Alphabet Ларри Пейдж убедил коллег сфокусироваться на совместном проекте с Fiat Chrysler, а не общих научных разработках. По мнению наблюдателей партнёрство было признаком того, что Google близок к коммерциализации автомобильного направления.

Ещё в 2011—2014 годах Google запатентовал производный продукт из обыкновенного самоуправляющегося автомобиля. По идее поисковика (и рекламной площадки) мир нуждается в «бесплатном» такси с рекламной монетизацией. Где магазин может выкупить у Google объявление, пригласить покупателя, и подвезти его на автономном автомобиле без водителя — всё ради совершения покупки. По американской статистике, охватывающей 1978—2014 года, почти все штаты больше всего нуждались в профессиональных водителях (а не разработчиках ПО, к примеру). Речь идёт и о водителях доставляющих привезённые из Китая товары, и частично о перевозках пассажиров. Спрос на таксистов сейчас частично решили такие проекты, как Uber, рекрутирующие таксистов и их автомобили среди местного населения. Waymo, автомобильная лаборатория Google, чья инвестиционная дочка Google Ventures в 2013 году купила 7% в Uber, теперь судится с «портфельным» проектом фонда. В иске Waymo против Uber дочка Alphabet сообщила, что экс-сотрудник Google Энтони Левандовски, украл разработки и использовал их для проекта по созданию самоуправляемого автомобиля в Uber.