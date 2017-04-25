«Почта России» планирует заключить соглашение с компаний Avito, чтобы доставлять покупателям товары, сообщил журналистам замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. По его словам, предполагается, что на сайте Avito будет предусмотрена возможность распечатать готовую почтовую квитанцию на отправку товара. «Продавец сможет просто распечатать ее и отнести товар в отделение, если покупатель выбрал такую опцию доставки», — отметил Малышев. По его словам, такой функционал может быть внедрен на сайте Avito в конце 2017 — начале 2018 года.