Один из крупнейших сервисов заказа такси в мире Gett ведёт переговоры по покупке своего более мелкого конкурента Juno за $250 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на «многочисленные источники». Один из них утверждает, что переговоры уже на поздней стадии. Ни та, ни другая компания не комментирует переговоры.

Juno был основан в Нью-Йорке создателями популярного мессенджера Viber Тальмоном Марко и Игорем Магазиником после того, как они продали свою первую компанию японскому холдингу Rakuten в 2014 за $900 млн. Главное отличие Juno в том, что они дали всем своим водителям долю в компании. Обычно к такую схему используют, чтобы сотрудники старались ради роста компании. В случае с Juno, это выступало своеобразной страховкой для водителей на тот случай, если их заменят беспилотные автомобили.

Издание отмечает, что сделка, если она произойдёт, конечно не выведет Gett на один уровень с Uber, который работает в 579 городах и оценивается в $60 млрд. Однако это помогло бы закрепиться Gett на втором месте, обойдя Lyft и других конкурентов. Например, это бы дало Gett закрепить позиции в Нью-Йорке, где Juno также очень активен. Uber, кстати, замечает конкурента в лице Juno: например, компания разрывала контракт с водителями, которые рекламировали своим пассажирам сторонний сервис.