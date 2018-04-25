Холдинг Mail.ru Group, контролирующий соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» объявил, что запускает продажи контекстной рекламы в социальных сетях. В контекстном таргетинге рекламодатель может гибко настраивать набор поисковых фраз, которые станут триггерами для показа рекламы.

Система myTarget позволяет выбрать точность соответствия запроса и указать стоп-слова (пользователям, сделавшим запрос с этими словами, реклама демонстрироваться не будет). Также рекламодатель может указать текст, который будет отображаться в объявлении при срабатывании фразы.

Кроме того, можно выбрать временной промежуток, по истечении которого фраза из запроса перестанет учитываться: например, ограничить давность поиска одной неделей для товаров и услуг, которые пользуются быстрым спросом. Новый контекст можно использовать с другими аудиторными сегментами, задавая необходимые условия выполнения.

Мы видим, что сейчас меняется паттерн поведения пользователей и функция поиска смещается из классических поисковых сервисов в социальные сети и классифайды, которые собирают различные объявления, сгруппированные по общим признакам. С учетом такой трансформации и многомиллионной аудитории наших проектов мы предлагаем пользователям совершенно новый инструмент контекстного таргетинга, который позволяет запускать контекстную рекламу с дополнительным использованием поведенческих характеристик аудитории, — комментирует Элина Исагулова, коммерческий директор, вице-президент Mail.Ru Group.

Таргетирование, основанное на поисковых запросах пользователя, доступно для всех рекламных форматов и площадок myTarget (социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портал Mail.Ru, медиапроекты Mail.Ru Group и другие ресурсы).