Яндекс объявил финансовые результаты за I квартал 2018 года. Консолидированная выручка компании выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года на 29% — до 26,6 млрд рублей. Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года на 126% и составила 1,9 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года на 12% — до 7,7 млрд рублей.

«Яндекс» наращивает долю доходов от бизнесов, не связанных с интернет-рекламой. Сегмент «прочие доходы» компании вырос по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года на 228% и составили 14% от общей выручки компании в первом квартале 2018 года. Основную часть этих денег принесло Яндекс.Такси. В четвертом квартале 2017 года нерекламные доходы составляли 10% от выручки компании.

Мы уверенно начали этот год, увеличив выручку на 29%, наши инвестиции приносят свои плоды. Основными драйверами роста стали Яндекс.Такси, Яндекс.Вертикали, новый бизнес-юнит медиасервисы, а также эксперименты. На эти направления бизнеса пришлось более 20% общей выручки компании в первом квартале, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекса».

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года. В структуре общей выручки «Яндекса» в первом квартале 2018 года она составляет 86%. В прошлом, до бурного роста Такси, привычным было значение ~ на 10 п. п. выше, реклама приносила 95−96% выручки.

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в первом квартале 2018 года составила в среднем 56,5%, оставшись на уровне четвертого квартала прошлого года, тогда как в первом квартале 2017 года она составляла 54,7% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).