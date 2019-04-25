Замруководителя Россвязи Роман Шередин надеется, что российские абоненты в будущем, сохраняя свой номер, будут чаще менять операторов связи. Впрочем, популярность услуги перехода от оператора к оператору с сохранением номера и так растёт с момента её появления в 2013 году. В 2018-м нелояльные к операторам абоненты перенесли 3,5 млн номеров. Годом ранее лишь 2,7 млн. По словам Шередина пришло время менять нормативно-правовую базу — абонентам нужно дать право на сокращённые сроки переноса. Сегодня операторы обязаны перенести номер частного лица за 8 дней и юридического — за 29. Услуга требует обязательного предъявления паспорта в офлайне и замены sim-карты. Руководитель Россвязи Олег Духовницкий пообещал работать над сокращением сроков переноса, передали РИА-Новости.
Россвязь через подведомственную ФГУП ЦНИИС контролирует центральную базу данных перенесённых номеров — популяризация переходов между операторами автоматически поднимает значимость федерального агентства накануне больших изменений в законодательстве о связи. В марте 2019 Госдума проголосовала за первое чтение законопроекта о системе проверки сведений об абоненте. Россия планирует запуск системы, где принадлежность номера тому или иному человеку, ИП или юридическому лицу будет устанавливаться дистанционно и юридически значимо. Будущий оператор системы будет незаменим для банков, платёжных систем и других государственных и частных структур.
В первой половине 2019 года рынок новых телефонов близок к широкому распространению технологи eSIM (нелегальна в России, операторы «большой тройки» критикуют её хором, но eSIM уже работают в 24 странах мира, хотя функция пока поддерживается лишь самыми престижными и дорогими телефонами). Микросхема eSIM, выполняющая функции sim-карты, распаяна непосредственно в смартфоне. Для её активации визит в офис сотового оператора не нужен. Одной из особенностей eSIM является стандарт Remote SIM provisioning. На его базе создаются мобильные приложения, через них абонент может за пару «кликов», моментально сменить оператора связи, без замены физической sim-карты. Российские нормативы на сроки переноса и правила оборота sim-карт в целом пока крайне далеки от возможностей eSIM.
Вопреки желаниям операторов «большой тройки» сохранить статус-кво остаткам вялотекущего «мобильного рабства» (неделя на замену, посещение офиса — это, всё-таки, долго), министр цифрового развития и связи Константин Носков уже предупредил, что законодательные ограничения на использование в России eSim рано или поздно будут сняты, так как «с технологической точки зрения к этому, конечно, все равно придем». Пока легализацию eSim сдерживают скорее возражения ФСБ и они более чем мотивированы. Шифрование в eSim — это прерогатива производителей телефонов, среди которых нет ни одного российского.
По расчётам AC&M Consulting в 2018 году в России незначительно сократилось число абонентов сотовой связи — рынок перестал прирастать за счёт новых подключений. Простой, быстрый перенос номера может подстегнуть межоператорскую войну за тех абонентов, кто не особенно-то и дорожит, например, имиджевой составляющей. На неё операторы до сих пор делают огромные ставки. По расчётам Adindex и DigitalBudget: МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (Билайн) в 2018-м заняли первые три места среди крупнейших рекламодателей в России, Tele2 — шестое место. Каждый из сотовых операторов потратил от 4,6 до 7,7 млрд рублей на рекламу собственных услуг. По альтернативным оценкам сотовые операторы проигрывают некоторым транснациональным концернам, но всё равно остаются на тех или иных местах в рейтинге крупнейших рекламодателей страны.
P. S. Совет основателя Roem.ru Юрия Синдова абонентам: «Пользуйтесь MNP, это отличный способ приведения операторов в чувство — если сменить оператора по MNP, то вы у нового оператора получите статус: «Эта сволочь за 50 рублей удавится», и у вас не будет никаких платных подписок, шмодписок и прочей чушни».
Если сменить оператора по MNP, то вы у нового оператора получите статус: «Эта сволочь за 50 рублей удавится», и у вас не будет никаких платных подписок, шмодписок и прочей чушни.
Ещё лучше это закрепляется при оформлении желания уйти от нового оператора по MNP.
К примеру, МТС после этого не только выдал мне Smart Top за 585 рублей вместо 1950, но и ни на копейку не поднял тариф после увеличения НДС на 2п.п. в январе 2019-го. Ну и ничего не подключает без спроса, само собой.
Пользуйтесь MNP, это отличный способ приведения операторов в чувство.
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Автор почти всё правильно сказал, добавлю только про eSim. eSIM — это не только более простая смена оператора. Это ещё и всевозможные смартчасы и планшеты. Есть какая-то категория клиентов, которые готовы были бы доплатить интернет в своих часах. Это верное повышение АРПУ при минимальном росте затрат. Ещё большая категория — это планшеты, где люди реально хотят интернет. Кое-где есть пластиковые симки, но похоже, что всё едет в сторону eSIM. Ну и роумеры. Кому-то кажется сейчас, что не нужно предлагать приезжим быстрое подключение, пусть платят конские деньги за роуминг, но это близорукая позиция. Клиенты просто помучаются без мобильного интернета на бесплатном вайфае, а могли бы деньги принести, если бы был eSIM. Потом будут всё новые устройства с eSIM — но не в тех странах, где настаивают на обязательном засовывании операторского кусочка пластика в аппарат.
Тут чувствуется, что может быть какая-то схема, как и с онлайн-кассами и зоопарком «ЕГАИСОВ»:
каждый должен сходить на поклон за «ключом» к правильным людям.
Еще бы добавили перенос городских номеров.
Покупайте виртуальные номера от МТТ и переадресуйте звонки куда угодно, у меня таких уже 30 шт — самых крупных городов РФ.
Совершенно идиотская российская любовь к телефону, особенно 095…
Магазин не может просто принять заказ и привезти. Обязательно пустословие голосом, бессмысленное дело…
Прямые московские номера — это вообще дичь. У людей нет уже телефонов стационарных. Заводите мобильные, они нужнее.
Звонят те, кто не берет предоплату, чтобы убедиться, что ты делал заказ по трезвому, процент возвратов у некоторых доходит до 50%.
и т. д., так как люди хотят покупать либо в своем городе, либо в Китае.
Мы никогда не звоним, так как без предоплаты отправляем только постоянным клиентам.
Телефон на сайте должен быть либо городским, либо 8−800, иначе сайт становится похож на сделанный студентом на коленки, который в любой момент может закрыться и перестать принимать обращения по гарантии.
Я накупил 30+ телефонов с местными кодами городов только для того, чтобы донести мысль, что мы работаем с этим городом, точно отправляем
Помню, был впечатлен, когда увидел на стене краской рекламу «соли, спайсы» с номером на 8−800. Потом уже видел пакеты с симками от какого-то оператора с номерами 8−800.
Т.е. мобильный в шапке интернет-магазина, по вашему, лучше 8−800?
По-моему, разумные люди уже понимают, что мобильные телефоны — это единственные осмысленные телефоны в наши дни, и отнесутся к мобильному с пониманием.
Единственное, что мобильный вроде как индивидуальный, то есть, никто не ждёт, что по нему ответят круглосуточно. А вот в рабочее время — почему нет?
Ну то есть, я понимаю ваши доводы, но и мобильный номер уже можно иногда на сайт вешать. К тому же на нём сразу и воцап, и телеграм, и вайбер.
А по гарантии всё равно будет физический адрес, куда товар тащить/слать. Гарантийный ремонт по фотографии пока вроде не делают?
Если бы я на простом интернет-магазине увидел номера для 30 городов, я бы, с одной стороны, проникся заботой владельца, но, с другой стороны, заподозрил бы какой-то глобальный МММ.
А теперь вспомните, много ли вы покупали на сайтах с мобильным телефоном в шапке?
30 телефонов не одновременно выводится, ставится нужный согласно вашего IP, если телефона нет под конкретный город, ставится 8−800
Когда я покупаю на сайте, я вообще мало смотрю на телефоны. Ну чисто с целью понять, московская контора или какая-то другая. Звонить я в любом случае не собираюсь. Обычно мне перезванивают, типа подтвердить. В половине случаев — с мобильного, и мне пофиг.
Хорошо когда у меня вообще не просят
телефон — меньше спама потом.
Но я согласен, что в этом вопросе вам виднее, потому что вы этим занимаетесь, а я чисто теоретически рассуждаю.