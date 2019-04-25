Замруководителя Россвязи Роман Шередин надеется, что российские абоненты в будущем, сохраняя свой номер, будут чаще менять операторов связи. Впрочем, популярность услуги перехода от оператора к оператору с сохранением номера и так растёт с момента её появления в 2013 году. В 2018-м нелояльные к операторам абоненты перенесли 3,5 млн номеров. Годом ранее лишь 2,7 млн. По словам Шередина пришло время менять нормативно-правовую базу — абонентам нужно дать право на сокращённые сроки переноса. Сегодня операторы обязаны перенести номер частного лица за 8 дней и юридического — за 29. Услуга требует обязательного предъявления паспорта в офлайне и замены sim-карты. Руководитель Россвязи Олег Духовницкий пообещал работать над сокращением сроков переноса, передали РИА-Новости.

Россвязь через подведомственную ФГУП ЦНИИС контролирует центральную базу данных перенесённых номеров — популяризация переходов между операторами автоматически поднимает значимость федерального агентства накануне больших изменений в законодательстве о связи. В марте 2019 Госдума проголосовала за первое чтение законопроекта о системе проверки сведений об абоненте. Россия планирует запуск системы, где принадлежность номера тому или иному человеку, ИП или юридическому лицу будет устанавливаться дистанционно и юридически значимо. Будущий оператор системы будет незаменим для банков, платёжных систем и других государственных и частных структур.

В первой половине 2019 года рынок новых телефонов близок к широкому распространению технологи eSIM (нелегальна в России, операторы «большой тройки» критикуют её хором, но eSIM уже работают в 24 странах мира, хотя функция пока поддерживается лишь самыми престижными и дорогими телефонами). Микросхема eSIM, выполняющая функции sim-карты, распаяна непосредственно в смартфоне. Для её активации визит в офис сотового оператора не нужен. Одной из особенностей eSIM является стандарт Remote SIM provisioning. На его базе создаются мобильные приложения, через них абонент может за пару «кликов», моментально сменить оператора связи, без замены физической sim-карты. Российские нормативы на сроки переноса и правила оборота sim-карт в целом пока крайне далеки от возможностей eSIM.

Вопреки желаниям операторов «большой тройки» сохранить статус-кво остаткам вялотекущего «мобильного рабства» (неделя на замену, посещение офиса — это, всё-таки, долго), министр цифрового развития и связи Константин Носков уже предупредил, что законодательные ограничения на использование в России eSim рано или поздно будут сняты, так как «с технологической точки зрения к этому, конечно, все равно придем». Пока легализацию eSim сдерживают скорее возражения ФСБ и они более чем мотивированы. Шифрование в eSim — это прерогатива производителей телефонов, среди которых нет ни одного российского.

По расчётам AC&M Consulting в 2018 году в России незначительно сократилось число абонентов сотовой связи — рынок перестал прирастать за счёт новых подключений. Простой, быстрый перенос номера может подстегнуть межоператорскую войну за тех абонентов, кто не особенно-то и дорожит, например, имиджевой составляющей. На неё операторы до сих пор делают огромные ставки. По расчётам Adindex и DigitalBudget: МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (Билайн) в 2018-м заняли первые три места среди крупнейших рекламодателей в России, Tele2 — шестое место. Каждый из сотовых операторов потратил от 4,6 до 7,7 млрд рублей на рекламу собственных услуг. По альтернативным оценкам сотовые операторы проигрывают некоторым транснациональным концернам, но всё равно остаются на тех или иных местах в рейтинге крупнейших рекламодателей страны.

P. S. Совет основателя Roem.ru Юрия Синдова абонентам: «Пользуйтесь MNP, это отличный способ приведения операторов в чувство — если сменить оператора по MNP, то вы у нового оператора получите статус: «Эта сволочь за 50 рублей удавится», и у вас не будет никаких платных подписок, шмодписок и прочей чушни».