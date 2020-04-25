Офшор Lynwood Investments, связанный с Александром Мамутом, планирует продолжить разбирательство за интеллектуальную собственность на Nginx самостоятельно, а не представляя интересы Rambler, как это было осенью 2019-го года. Основной вектор претензий сместится к «бывшим сотрудникам и менеджерам компании». Об этом они сообщили РБК:

«По результатам переговоров между компаниями Rambler и Lynwood, последняя стала единоличным обладателем прав требований и будет продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях в установленном законом порядке», — сообщили в Lynwood. «Речь идет не о покушении на открытый код, как неоднократно заявляли незнакомые с деталями дела обыватели, а о требовании по возмещению ущерба к бывшим сотрудникам и менеджерам компании и их аффилированным лицам со стороны потерпевших», — заявили в компании.

Отстранение Rambler от дела Nginx произошло под давлением «Сбербанка», который потребовал от Rambler прекратить участие в преследовании Nginx