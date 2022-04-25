Отечественный смартфон «Ростеха» AYYA не оказался востребован на массовом рынке даже после резкого сокращения поставок иностранных брендов: за первый квартал продано менее 400 гаджетов. AYYA T1 появился на рынке в октябре 2021 года. Он работает на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11. Разработчики позиционировали смартфон как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных.

В «Ростехе» сообщили, что первая партия AYYA T1 реализована полностью: «Новые поставки будут уже на российской операционной системе "Аврора", основным направлением развития станет расширение линейки наряду с внедрением отечественной компонентной базы». Предыдущие попытки выпуска отечественных смартфонов в России не увенчались успехом. Запущенный в 2013 году проект YotaPhone от Yota Devices был продан китайским инвесторам и закрыт в 2017 году. «Яндекс.Телефон», продажи которого начались в 2018 году, полностью ушел с рынка в ноябре 2019 года, как сообщал “Ъ”, всего было реализовано порядка 18 тыс. устройств. Проект «Тайгафон» группы Infowatch Натальи Касперской, запущенный в 2014 году, был закрыт.

В декабре 2021 года о выпуске первой партии защищенных смартфонов сообщила группа «Аквариус» (ранее входила в Национальную компьютерную корпорацию, сейчас принадлежит IT-интегратору «Смарт текнолоджис») на операционной системе «Лаборатории Касперского». Устройство ориентировано на корпоративный сектор. В «Аквариусе» рассказали, что уже передали 2 тыс. устройств заказчикам, не уточнив их имен: «Готовы выпускать до 200 тыс. устройств в год, емкость рынка оцениваем от 2–5 млн устройств».