На конференции Форум Безопасного Интернета Игорь Ашманов высказался о том, что 90% клиентских устройств могут быть отключены из-за рубежа
И, по его мнению, будут отключены.
(режим кражи есть и в Android, и в iOS, и в macOS, и в Windows 10 и старше. Его модернизация для блокировки устройств в России без возможности разблокировать их владельцами — вопрос очень небольшого времени)
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Скупая статья
У Ашманова ещё было слово про IT-шников
Что это люди, которые никогда ничем не жертвовали. Которые воспринимают весь окружающий мир как огромную службу доставки
И сейчас у них шок от происходящего, что мы же этого не заказывали, уберите немедленно.
Абрамов Константин (ВЦИОМ) ответил, что таких людей надо ресоциализировать, чтоб они начали понимать, что происходит вообще. Мы делали специалистов, высококвалифицированных, но узкообразованных, которые при этом политически хорошо подвергаются манипуляции.
У Абрамова была ещё очень интересная реплика, что в школе нас учат одному, закладывают прошивку российской идентичности, а вне школы дети попадают в виртуальный мир (ТикТок), и в этом культурном коде им наливают совершенно другой контент, с плохими русскими, комиксами и тиктоком.
Для винды кажется есть более неприметный способ "отключения", когда сервисные службы начинают бесконечную запись на ССД-диск до полной выработки ресурса.