На конференции Форум Безопасного Интернета Игорь Ашманов высказался о том, что 90% клиентских устройств могут быть отключены из-за рубежа

И, по его мнению, будут отключены.

(режим кражи есть и в Android, и в iOS, и в macOS, и в Windows 10 и старше. Его модернизация для блокировки устройств в России без возможности разблокировать их владельцами — вопрос очень небольшого времени)