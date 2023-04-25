«Яндекс Маркет» нанял команду менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга, которая последние несколько лет руководила закупочным бизнесом шведского ритейлера в России. В компании отметили, что в этом году «Яндекс Маркет» сфокусируется на создании сервиса в виде онлайн-конструктора для подбора мебели с большим количеством элементов, например кухонь или гардеробных систем. Кроме того, команда экс-менеджеров IKEA займется увеличением числа поставщиков и производителей мебели на площадке, а также внедрением новых решений по упаковке и перевозке крупногабаритной мебели. Помимо этого год назад «Яндекс Маркет» вслед за Ozon и Wildberries анонсировал продажи мебели и товаров для дома от прямых российских поставщиков и производителей IKEA.

«Яндекс Маркет» планирует создание онлайн-конструктора для подбора мебели с большим количеством элементов, например кухонь или гардеробных систем. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что перед «Яндекс Маркетом» стоит задача сохранить привлекательность категории «мебель и товары для дома» после распродажи товарных запасов IKEA. Мебель стала одной из самых быстрорастущих категорий на онлайн-площадках. Так, за 2022 год количество поставщиков мебели на «Яндекс Маркете» выросло втрое, ассортимент — в четыре раза. Количество купленных предметов мебели на Ozon в 2022 году выросло более чем в 2,2 раза год к году, а число локальных производителей и поставщиков на маркетплейсе — более чем на 70%. Продажи мебели на Wildberries в натуральном выражении в первом квартале 2023 года увеличились на 133% год к году, утверждают в компании.