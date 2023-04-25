"Почта России разочаровалась в открытии собственных аптечных пунктов, убедившись в их нерентабельности", пишет "Фармацевтический Вестник". Пилотный проект открытия аптек в отделениях показал, что Почте не хватает кадров в регионах.

Почтовый оператор сосредоточится на доставке онлайн-заказов. Помешать ему занять в этой нише значимую долю может конкуренция с давно работающими сервисами. Кроме того, как стало известно «ФВ», новое руководство Почты России сокращает инвестпроекты в портфеле компании и начало сокращение штата аппарата управления предприятием примерно на треть.

В 2021 году бывший гендиректор Максим Акимов обещал, что «Почта России будет аптечной мини-сетью. Это сложная история, она требует по многим позициям поддержания холодовой цепи при доставке. Будут разные форматы — и киоск, и аптечный пункт на базе отделений». Реализовать это планировалось на базе 25 тысяч сельских отделений за 4 года.

Онлайн-торговля рецептурными лекарствами тоже пока не налаживается в России.