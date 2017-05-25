В дополнение к другим способам обхода, которые «ВКонтакте» начал предлагать украинцам после блокировки российских интернет-сервисов президентом Петром Порошенко, компания начала распространять модифицированную версию «Амиго» со встроенным Tor — FreeU. Осторожно, браузер намеревается установить и другие сервисы Mail.ru Group, пишут СМИ.

На днях «Яндекс» встроил в свой браузер VPN, чтобы украинские пользователи могли получить доступ к привычным сервисам. Сервисы «Яндекса» также подверглись блокировки тем же указом от 16 мая.