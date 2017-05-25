Компания Mail.ru Group запускает новый мессенджер TamTam с 250 миллионами пользователей из соцсети «Одноклассники». Об этом сообщают представители компании. В холдинге планируют выпустить обновление «ОК Сообщений», которое заменит приложение на новый мессенджер.

«(TamTam) запускается уже со стартовой аудиторией, у пользователей есть возможность найти знакомых среди миллионов пользователей, и в этом его главный плюс. Сейчас, когда возможности многих мессенджеров схожи, главной для пользователя становится не какая-то одна функция, а люди, с которыми ты общаешься в приложении», — рассказал «Коммерсанту» создатель и руководитель проекта TamTam Владимир Кочетков.

Так как TamTam разработан на базе «ОК Сообщения» и в новом приложении — все основные функции старого мессенджера соцсети «Одноклассники», создание программы прошло «с минимальными затратами и быстро», также добавил Кочетков. Приложение бесплатно, без рекламы и будет работать даже при слабом интернет-подключении. В мессенджере пользователи смогут переписываться в ЛС, групповых чатах и через каналы, отправлять фото, видео и аудио.