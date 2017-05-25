Петербургский университет ИТМО седьмой раз завоевал чемпионский кубок крупнейшего мирового турнира по программированию ACM ICPC, финал которого состоялся 24 мая в Южной Дакоте. Команда побила мировой рекорд по количеству побед — завоевать кубок 7 раз не удавалось ещё ни одному вузу в мире.

Студенты ИТМО вместе с другими четырьмя командами справились с 10 из 12 задач, однако показали лучшее время, благодаря чему выиграли кубок мира. Команда заслужила премию $15000. Чемпионский кубок получили студенты кафедры компьютерных технологий Владимир Смыкалов, Иван Белоногов и Илья Збаня. Главным тренером команды традиционно выступил доцент, кандидат технических наук, Андрей Станкевич (в прошлом тоже участник студенческих олимпиад по программированию — в 2000 году его команда уступила мировое первенство команде Николая Дурова).

В 2017 году язык программирования Kotlin , разработанный петербургской компанией JetBrains , стал официальным языком разработок для Android. Командой Kotlin руководит выпускник Университета ИТМО Андрей Бреслав.

В 41-ой Олимпиаде приняло участие рекордное количество человек — 46381 студентов из 2948 университетов 103 стран. 13 команд из 133 представляли Россию. Золото также досталось Варшавскому университету, Сеульскому национальному университету и СПбГУ — они заняли места со второго по четвертое соответственно.