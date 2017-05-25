Пара пассажиров Яндекс.Такси рассказала через Facebook, что у них различается цена на одинаковую поездку. Пассажиры наткнулись на метод, по которому, при сохранении времени поездки и расстояния, они смогут сделать своё путешествие дороже на 100 рублей. В комментариях к наблюдениям потенциальных пассажиров, фейсбук-аккаунт Яндекс.Такси объяснил: «Сейчас у нас проходит эксперимент, которые в некоторых случаях может сделать поездку дешевле». Ровно год назад, из слов Кейта Чена, главы направления экономических исследований в конкурирующем сервисе вызова такси Uber, выяснилось, что субъективная комфортная стоимость поездки для каждого конкретного телефона различается. Например, пассажир с разряженной батареей смартфона, потенциально готов заплатить за заказ поездки почти в 10 раз больше, чем владелец заряженного телефона.

Лишь к апрелю 2017 года маркетологи Uber, Яндекс.Такси и Gett временно «зафиксировали тарифы на поездки», но это никак не препятствует новым экспериментам.

UPD: SMM Яндекс.Такси в комментах сначала использовал нетленку про «у нас эксперимент», а когда оказалось, что она не объясняет ничего, достали вторую «это совпадение» Люблю прозрачные сервисы, где бы найти прозрачный и понятный сервис такси? А давайте поговорим про прозрачность ценообразования в нашем любимом Яндекс.Такси? Никогда не задумывалась о том, привязана ли стоимость поездки к устройству. А она, кажется, да! Ну или нет, но тогда я никак не могу объяснить вот такую историю:

— на 1 фото видно, как поездка из точки, А в точку Б различается в цене. На 10 рублей конечно, но отличается. И прогноз по времени поездки, за наличку выходит быстрее и дешевле (прямо как везде). Тут у нас разные модели iPhone и разные способы оплаты.

— поэтому меняем на 2ом телефоне способ оплаты на «наличные», что все кроме моделей телефона было идентично и… Ужасно удивляемся тому как поездка становится дороже аж на 100 рублей при том же расстоянии и времени на поездку…

Чет не очень история, ребят

Ну и надо ли говорить, что в итоге уехали мы с Zaven Avanyan на Gett за 350 рублей (вместо 570, которы были минимумом в Я.Такси). Яндекс.Такси — такси для богатых и невнимательных?)))

Эксперимент продолжается, как минимум, с середины мая 2017 года.