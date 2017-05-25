Пара пассажиров Яндекс.Такси рассказала через Facebook, что у них различается цена на одинаковую поездку. Пассажиры наткнулись на метод, по которому, при сохранении времени поездки и расстояния, они смогут сделать своё путешествие дороже на 100 рублей. В комментариях к наблюдениям потенциальных пассажиров, фейсбук-аккаунт Яндекс.Такси объяснил: «Сейчас у нас проходит эксперимент, которые в некоторых случаях может сделать поездку дешевле». Ровно год назад, из слов Кейта Чена, главы направления экономических исследований в конкурирующем сервисе вызова такси Uber, выяснилось, что субъективная комфортная стоимость поездки для каждого конкретного телефона различается. Например, пассажир с разряженной батареей смартфона, потенциально готов заплатить за заказ поездки почти в 10 раз больше, чем владелец заряженного телефона.
Лишь к апрелю 2017 года маркетологи Uber, Яндекс.Такси и Gett временно «зафиксировали тарифы на поездки», но это никак не препятствует новым экспериментам.
UPD: SMM Яндекс.Такси в комментах сначала использовал нетленку про «у нас эксперимент», а когда оказалось, что она не объясняет ничего, достали вторую «это совпадение» Люблю прозрачные сервисы, где бы найти прозрачный и понятный сервис такси?
А давайте поговорим про прозрачность ценообразования в нашем любимом Яндекс.Такси? Никогда не задумывалась о том, привязана ли стоимость поездки к устройству. А она, кажется, да! Ну или нет, но тогда я никак не могу объяснить вот такую историю:
— на 1 фото видно, как поездка из точки, А в точку Б различается в цене. На 10 рублей конечно, но отличается. И прогноз по времени поездки, за наличку выходит быстрее и дешевле (прямо как везде). Тут у нас разные модели iPhone и разные способы оплаты.
— поэтому меняем на 2ом телефоне способ оплаты на «наличные», что все кроме моделей телефона было идентично и… Ужасно удивляемся тому как поездка становится дороже аж на 100 рублей при том же расстоянии и времени на поездку…
Чет не очень история, ребят
Ну и надо ли говорить, что в итоге уехали мы с Zaven Avanyan на Gett за 350 рублей (вместо 570, которы были минимумом в Я.Такси). Яндекс.Такси — такси для богатых и невнимательных?)))
Эксперимент продолжается, как минимум, с середины мая 2017 года.
@yandextaxi на четырёх разных телефонах в одно и тоже время, везде разная стоимость. В чем прикол? pic.twitter.com/b0VLx4qPDi
— Kleschevnikov (@Kleschevnikov) May 14, 2017
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Игры с ценами в приложении Яндекс.Такси невероятно бесят.
Вызываю такси на Ленинградский вокзал. Говорят Х денег, точка указывает на середину вокзала, куда машина физически никогда не проедет — цена Х денег. Сама я стою на парковке, куда и советует пройти приложение, чтобы стоимость заказа изменилась на 100 руб. Насильно указываю приложению свою точку, а не адрес — мне говорят перейти уже под мост, чтобы цена снизилась на 20 руб. При этом цена заказа в этой самой рекомендованной точке уже на 120 руб. выше. Такими темпами шажок за шажком меня бы и до дома довели с этими рекомендованными местами посадки и ценами выше-ниже с каждой минутой.
В итоге уехала на Убере за факсированную цену.
Глупые людишки! Яндекс лучше знает что и для кого сколько стоит!11
ну учитывая, что в яндексе цены пересчитываются риалтайм на каждое действие, совершенное в приложении, не вижу причины, почему выбранная с разницей в 5−10 секунд поездка на разных телефонах будет отличаться, не только на 10 рублей, но и на 20−30%.
Набрал маршрут из новости — 453 р. Через 20 секунд перевыбрал конечную точку — 397.
Ну и из опыта: в дождь или по вечерам цены за 1−2 минуты могут опуститься с 500 до 300 (в зависимости от нагрузки). Соответственно, чтобы опускаться, они должны и подниматься — хороший повод для поста в Фейсбук!