Алексею Смирнову, заму главы Межрегионального транспортного профсоюза, грустно рассказывать историю трансформации перевозок, начавшуюся в в 2012 году, когда на рынок вышли GetTaxi (весной) и «Яндекс.Такси» (летом). Агрегаторы стали активно захватывать самый лакомый в России рынок — московский […] Если раньше нужно было проходить полноценное собеседование, то теперь достаточно прочитать стишок на знание русского языка. На рынок хлынули приезжие из регионов и стран СНГ. Этот этап задал тренд всему происходящему до сих пор: снижение качества сервиса ради низкой цены.

В 2017 году первая война завершилась и тут же началась другая. Теперь ключевая борьба будет разворачиваться вокруг переманивания клиентов друг у друга в Москве и экспансии в регионы. Рынок более-менее насытился, экспансия — завоевание новых пользователей — почти закончилась. Первый марш-бросок совершил «Яндекс» — сделал платным свой навигатор, на который успел подсадить большинство водителей в городе.