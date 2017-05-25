Компания «Эксист-М» бывшего акционера Exist Владислава Доморацкого, которая управляет IsNext, 10 мая объявила, что переводит более 6 миллионов клиентских счетов своих заказчиков (то есть почти всю аудиторию Exist) на IsNext. Одновременно компания запустила ребрендинг более 200 собственных и партнерских офисов по всей России. В результате нескольких сделок компания, управляющая Exist, стала полностью принадлежать гендиректору транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгении Назаровой. Представитель IsNext «Роем!» 10 мая подчёркивал, что фактически новые акционеры купили бренд и домен без базы клиентов. Через неделю некоторые клиенты «старого» Exist пожаловались в Роспотребнадзор, т.к. юридически и фактически их персональные данные обрабатываются другой компанией.

Сегодня два читателя «Роем!» рассказали, что вчера магазин запчастей IsNext начал рассылать своим клиентам базу покупателей с email и телефонами. «Роем!» ознакомился с самой базой — это xlsx-файл на 65 535 (максимальное количество записей в одном файле).

Вместе с базой сотрудники IsNext разослали письмо из истории, суть которого сводится к тому, что руководитель офиса «Ярославский» инструктирует других, как возобновить рассылку. Рассылку отправляют по 100 клиентам за раз, не чаще раза в полчаса от каждого менеджера, иначе «ваш адрес попадет в исходящий спам блок», как следствие «насрете себе и все остальным, когда заблочат домен. Так же письма могут попасть в очередь и процесс замедлится. Поэтому соблюдите условия!» Менеджер завершает письмо, подчёркивая, что «ЗАДАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ».

Клиентам же пришло письмо следующего содержания: