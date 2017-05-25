Компания «Эксист-М» бывшего акционера Exist Владислава Доморацкого, которая управляет IsNext, 10 мая объявила, что переводит более 6 миллионов клиентских счетов своих заказчиков (то есть почти всю аудиторию Exist) на IsNext. Одновременно компания запустила ребрендинг более 200 собственных и партнерских офисов по всей России. В результате нескольких сделок компания, управляющая Exist, стала полностью принадлежать гендиректору транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгении Назаровой. Представитель IsNext «Роем!» 10 мая подчёркивал, что фактически новые акционеры купили бренд и домен без базы клиентов. Через неделю некоторые клиенты «старого» Exist пожаловались в Роспотребнадзор, т.к. юридически и фактически их персональные данные обрабатываются другой компанией.
Сегодня два читателя «Роем!» рассказали, что вчера магазин запчастей IsNext начал рассылать своим клиентам базу покупателей с email и телефонами. «Роем!» ознакомился с самой базой — это xlsx-файл на 65 535 (максимальное количество записей в одном файле).
Вместе с базой сотрудники IsNext разослали письмо из истории, суть которого сводится к тому, что руководитель офиса «Ярославский» инструктирует других, как возобновить рассылку. Рассылку отправляют по 100 клиентам за раз, не чаще раза в полчаса от каждого менеджера, иначе «ваш адрес попадет в исходящий спам блок», как следствие «насрете себе и все остальным, когда заблочат домен. Так же письма могут попасть в очередь и процесс замедлится. Поэтому соблюдите условия!» Менеджер завершает письмо, подчёркивая, что «ЗАДАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ».
Клиентам же пришло письмо следующего содержания:
Разрешите Вас проинформировать, что мы сменили торговую интернет-площадку. Мы завершили сотрудничество с сайтом Exist.ru и начинаем работу на собственном сайте — isNext.ru. Весь наш прежний коллектив, все наши склады и поставщики по прежнему в Вашем распоряжении. Для доступа на новый сайт, Вам необходимо пройти процедуру перерегистрации. Для этого Вам нужно будет ввести свой номер мобильного телефона (в дальнейшем этот номер будет служить логином для входа в Личный Кабинет) и получить на него новый пароль. После успешного прохождения регистрации Вы сможете получить доступ к информации о балансе, истории заказов и получите возможность делать новые заказы. Если у Вас есть положительный баланс, Вы в любой момент можете воспользоваться своими деньгами. Мы по-прежнему с Вами, коллектив и Ваш офис на том же месте г. Москва, ул. Енисейская, д.5
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>xlsx-файл на 65 535 (максимальное количество записей в одном файле)
xlsx давно уже до миллиона (1048576) записей. Проверка — Открыть Excel, нажать Ctrl+стрелка вниз.
Вы правы. Видимо, в xls было сделано, а потом в xlsx перекодировано.
В смысле, они прямо вот в это письмо «здравствуйте, я ваша тётя, перерегистрируйтесь заново» вкладывали по мегаэксельке?! О_О
Экселька непонятно откуда прилетела, то ли от руководителя, то ли от продажника к клиенту. Есть в аттаче в истории переписки. Сама история переписки из двух писем — письмо руководителя сотрудникам и письмо сотрудника клиентам. Вот про «перерегистрируйтесь» — это то, что отправляли клиентам. Сам текст был также надиктован руководителем. В эксельке только номер клиента (видимо), ФИО, мыло и телефон.
У меня в письме нет :(