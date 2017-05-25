Оператор VK Mobile заработает 15 июля, сообщил на презентации стратегии «Мегафона» в Лондоне его коммерческий директор Влад Вольфсон. Запуск приурочен к музыкальному «VK-фесту» в Санкт-Петербурге, передали «Ведомости». Плата за музыкальный стриминговый сервис соцсети «В контакте» войдёт в плату за VK Mobile. Во время тестов — в апреле они начались в СПб и позднее в других регионах России — стартовый баланс на сим-карте составлял 450 рублей. Месяц пользования оператором — 400 рублей, тестеры получали первый месяц бесплатно. В среднем цена на месяц пользования конкурирующими российскими музыкальными сервисами составляет 160−200 рублей. Абоненты виртуального оператора VK Mobile смогут претендовать на кэшбек от покупки контента в VK, мобильный трафик для пользователей ВК (внутри сети?) будет безлимитным, следует из презентации Вольфсона.

Под другими собственными брендами: «Мегафон», «Йота», Wifire, оператор больше не распространяет безлимитные тарифы. Хотя условно безлимитные, тарифы с неограниченным доступом к партнёрским сервисам, как, например к «ВКонтакте» или к мессенджерам, вышеупомянутая «Йота» для себя допускает.

В феврале 2017 «МегаФон» выкупил у структур своего акционера, холдинга USM Алишера Усманова, пакет акций, дающих 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited. Именно этому холдингу принадлежит вышеупомянутый «В контакте» и другие интернет-активы. Сегодня «Мегафон» рассказал, что в его аудитории 32% молодых людей, которые пользуются мобильным интернетом. Эти люди приносят оператору 60% выручки, даже без VK Mobile.

За день до фестиваля 2015 года «ВКонтакте» (тогда не подконтрольный косвенно «МегаФону») запустил фотоприложение Snapster. Несмотря на громкий фестиваль, аудитория Snapster почти не заметила.