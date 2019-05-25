Юрий Синодов, главный редактор Roem.ru, у себя в Facebook рассказывает о том, как Кенес Ракишев (казахстанский предприниматель, венчурный инвестор) при помощи Роскомнадзора добивается удаления материалов с Firrma.ru об упоминании его в связи со стрельбой на Рочдельской улице.

На Roem.ru или Firrma.ru рассказывать об этом бесполезно, поскольку могут потребовать удалить, и это требование придётся выполнить.