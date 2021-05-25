В TikTok заблокировали аккаунт от имени Виталия Милонова. Вели его от имени Милонова какие-то неизвестные люди.

— Какие-то блогеры, пранкеры, хакеры. Знать не знаю. Избиратели подошли и сказали: «Давайте видео запишем». Давайте. Оказалось, TikTok. Единоросс подтвердил, что это относится и к последнему ролику, где депутат в костюме сотрудника НКВД говорит: «Вопросик у нас к вам имеется, гражданин Паль Александр». — Я разговаривал на встрече с избирателями. Кто-то меня тайно записал, — объяснил Милонов происхождение видео. Парламентарий пообещал тщательно расследовать и «вывести на чистую воду» «субчиков», которые создали аккаунт. Всего в профиле Милонова к вечеру 28 апреля было опубликовано четыре видео. В одном из них депутат ходит вокруг скульптурной иконы Николая Чудотворца в Шушарах, в другом — сажает деревья. Еще один ролик — фрагмент телевизионного выступления о флаге России.

Ранее Милонов предлагал запретить TikTok из-за видео с ЛГБТ-контентом и называл соцсеть «самым быдло-уровнем, который может быть».

За первые три дня существования аккаунт набрал 4,2 тысячи подписчиков и 19,5 тысяч лайков. Блокировкой аккаунта депутат, судя по всему, недоволен и даже размышляет о том, чтобы создать новый собственноручно, но «если заблокировали один, что этим рептилоидам мешает заблокировать другой».

«Видимо, там содомиты какие-то сидят в администрации. Скорее всего, это антироссийский след, это западные спецслужбы, которые пробрались в руководство этой соцсети, — заявил Милонов ОМ. — Они борются со свободой слова, насаждают однобокий левацкий политический дискурс, который противоречит здравому смыслу, умеренным идеям. Twitter блокировал Трампа, и это звенья одной цепи! Мы видим, что ведётся целая кампания по дискредитации здравых сил во всем мире!» По мнению депутата, эти действия — сигнал русским программистам, хакерам и гениям, «чтобы мы сделали симметричный ответ и создали русский TikTok, в котором можно будет говорить, что Рамзан Кадыров — это великий человек, а Путин — национальный лидер».

В январе в Facebook и Twitter заблокировали известного российского бизнесмена Евгения Пригожина. «Если юридическая служба найдет позицию, при которой возможно „размазать“ Цукерберга и его соцсети, тогда последует иск», сообщала тогда его пресс-служба. Судя по отсутствию новостей об иске, нужную позицию юристы не нашли. Основным каналом общения Пригожина с россиянами остаётся страница его пресс-службы во ВКонтакте, через которую, в частности, он недавно озвучил желание расстрелять журналистку «Медузы»