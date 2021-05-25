Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка написала письмо в Федеральную налоговую службу с просьбой «дать оценку» тому, что агрегаторы, включая «Яндекс.Еду» и Delivery Club, сотрудничают с курьерами как с самозанятыми, а компании должны брать их в штат.
В АПТПРР тоже пытаются развивать электронную коммерцию и доставку заказов, но действующее законодательство вынуждает их принимать курьеров в штат, делать выплаты в пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплачивать курьерам больничные и отпуска. В результате компании не могут позволить платить курьерам такие же высокие зарплаты, как у агрегаторов.
Рыбопромышленников поддерживают кафе и рестораны, которые пытаются развивать собственные службы доставки (их часто не устраивают комиссии агрегаторов). Они предложили ФНС «рассмотреть возможность создания для самозанятых, работающих на одну компанию, системы социальных и пенсионных выплат».
Компании общепита, давно критикующие агрегаторы за высокие тарифы, обращались в ФНС с просьбой позволить владельцам ресторанов и кафе использовать ту же систему с самозанятыми, но ответа пока нет, говорит президент Гильдии рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. В ГК «Шоколадница» сообщили, что все сотрудники оформлены в штат, так как по закону самозанятый не может долго работать на одну компанию.
Из опроса «Ромира» следует, что на долю самозанятых приходится до 60% курьеров всех служб доставки. Источник «Ъ» в одной из таких служб называет цифру в 70%.
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