Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка написала письмо в Федеральную налоговую службу с просьбой «дать оценку» тому, что агрегаторы, включая «Яндекс.Еду» и Delivery Club, сотрудничают с курьерами как с самозанятыми, а компании должны брать их в штат.

В АПТПРР тоже пытаются развивать электронную коммерцию и доставку заказов, но действующее законодательство вынуждает их принимать курьеров в штат, делать выплаты в пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплачивать курьерам больничные и отпуска. В результате компании не могут позволить платить курьерам такие же высокие зарплаты, как у агрегаторов.

Рыбопромышленников поддерживают кафе и рестораны, которые пытаются развивать собственные службы доставки (их часто не устраивают комиссии агрегаторов). Они предложили ФНС «рассмотреть возможность создания для самозанятых, работающих на одну компанию, системы социальных и пенсионных выплат».