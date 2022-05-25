Продолжаются разбирательства вокруг крупнейшего в стране дистрибутора «Мерлион». Совладельцы компании обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с заявлением, в котором говорится, что ее бывший гендиректор Вячеслав Симоненко, добиваясь выплаты $4,5 млн, оклеветал их в СМИ, соцсетях и перед партнерами. Свои потери бизнесмены оценили более чем в 40 млрд руб., которые рассчитывают взыскать после ареста активов Симоненко.

По данным бизнесменов, Симоненко, в 2015 году был уволен в связи с утратой доверия — его заподозрили в растратах. Несмотря на то что ему в итоге выплатили порядка $500 тыс. отступных, бывший гендиректор стал требовать еще $4,5 млн, подкрепив вымогательство уголовным преследованием владельцев бизнеса. Симоненко обвинил четырех совладельцев «Мерлиона» в том, что якобы они наняли киллеров, которые пытались поджечь его дом. В октябре 2020 года все четверо предпринимателей, упомянутых как в заявлении, так и явке с повинной, оформленной одним из предполагаемых поджигателей, были арестованы. Их уголовное преследование в связи с отсутствием самого события преступления было прекращено центральным аппаратом СКР только 17 февраля этого года. За бизнесменами признано право на реабилитацию.