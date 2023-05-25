«Росатом» приобрел большой пакет лицензий на продукт «Мойофис». Как уточнил гендиректор «Мойофиса» Павел Калякин, общее число купленных «Росатомом» лицензий – 100 000. 35 000 было куплено в 2020–2021 г. В 2022 г. госкорпорация купила еще 65 000 лицензий двух типов – «Мойофис стандартный» и «Мойофис профессиональный». Из 100 000 лицензий 66 000 – это базовый пакет, а 34 000 – расширенный. Исходя из этих расценок 100 000 лицензий могли обойтись «Росатому» в 1,8 млрд руб. Но при подобных сделках продавец нередко идет навстречу покупателю, предлагая скидки за большие объемы закупки, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По оценке эксперта, 100 000 лицензий могли обойтись «Росатому» в 1,1 млрд руб. Сделка с «Росатомом» – одна из крупнейших для «Мойофиса». Сопоставимый объем лицензий компания продала в середине 2022 г. ВТБ. Банк тогда купил 100 000 лицензий на «Мойофис профессиональный». По данным источников, сумма сделки составила 1,2 млрд руб. Также в начале 2023 г. «Мойофис» заключил сделку с «Аэрофлотом», но речь шла лишь о 2000 лицензий, которые эксперты оценивали в сумму до 50 млн руб.