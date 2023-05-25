На этой неделе в Китае прошёл российско-китайский бизнес-форум, целью которого было заявлено укрепление российско-китайских отношений. Помимо бизнесменов, в страну съездили и высшие чиновники, включая премьера Михаила Мишустина.

Герман Греф рассказал о готовности Сбербанка способствовать развитию китайского бизнеса в России.

"Сейчас Сбер работает над платежным решением для иностранных граждан, чтобы гостям из Китая и других стран было удобно оплачивать покупки в нашей сети эквайринга". "Развитие Open Source платформ (с открытым исходным кодом - прим. ИФ), нейросетевых моделей и совместных R&D-центров (центров исследований и разработок - ИФ) может стать базой для технологического сотрудничества России и Китая. У Сбера уже есть опыт создания таких центров, и мы будем рады взаимодействию с китайскими партнерами", - также отметил Греф.

Константин Майор, владелец медиахолдинга Maer, презентовал разработки в области наружной цифровой рекламы. Он рассказал о важности замещения недружественных западных технологий в дружественных России странах. "Российские разработки помогут китайским брендам закрепиться на российском рынке, укрепить туристические связи и увеличить товарооборот между странами".

В рамках круглого стола, который был посвящён перспективам российско-китайского диалога в сфере цифровизации, эксперты обсудили развитие инфраструктурных проектов, сегмента электронной коммерции, трансграничного документооборота, а также взаимный экспорт передовых ИТ-решений. Участниками заседания стали заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, заместитель министра промышленности и информатизации Китая Ван Цзяньпин и крупные игроки ИТ-отрасли.

Глава Роспатента договорился с китайским коллегой о взаимном упрощении и ускорении процедур и механизмов защиты интеллектуальной собственности.