Основатель сервиса рассылок и маркетинга в мессенджерах TextBack.ru Александр Серебряков разбирается, как получить через email, мессенджеры и SMS клиента, который платит и возвращается за новыми покупками.

Почему маленькие компании разочаровываются в рекламе

Вспомните, когда в последний раз вы получили рассылку и сразу решили — ага, это то, что мне нужно, беру не глядя? Если это случалось, то перед покупкой вы наверняка смотрели сайт, изучили отзывы и информацию в социальных сетях.

Клиенты не покупают с одного касания — чтобы расстаться с деньгами, им нужно вам доверять. А доверие формируется не сразу — клиент знакомится с вами постепенно, долго присматривается.

В продажах часто встречается правило «семи касаний» — клиенту нужно напомнить о продукте семь раз, чтобы сделка состоялось. В качестве касаний продавец выбирает каналы, на которые его клиент обращает внимание — звонок, статью, контекстную рекламу, специальное предложение и так далее.

Проблема маленьких компаний в том, что они выбирают один канал коммуникации и считают, что этого достаточно. Как думает такой маркетолог: бюджет ограничен, поэтому работать по нескольким каналам не буду, вложу в контекстную рекламу 20 тысяч рублей, заработаю за две недели и тогда начну продвигаться по другим каналам. Когда план по заявкам проваливается, маркетолог разочаровывается в выбранном канале. Но дело не в том, что контекст не работает, а в том, что люди не покупают с одного касания.

Один канал не позволяет охватить всю целевую аудиторию, потому что разные пользователи по-разному реагируют на рекламу. Одни люди кликают на таргетированную рекламу в социальных сетях, а другие предпочитает изучать товары в профиле компании в Instagram.

Запомнить:

Развивайте несколько каналов — клиенты не покупают с одного касания.

Не вкладывайте все деньги в один канал — скорее всего , это будет неэффективно.

это будет неэффективно. Клиент заплатит и вернется за повторной покупкой , если вы напомните о себе через несколько каналов.

Как « подогревать» клиента и не заспамить

Общаться с клиентом и напоминать о себе нужно ненавязчиво, по делу и в удобном для него канале. Разберемся, как это делать:

Разделите клиентскую базу на три группы: «заходили на сайт», «что-то купили» и «ничего о нас не знают». Для каждой группы работают разные инструменты.

Таргетируйте контент для разных клиентов. Начать стоит с тех клиентов, кто заходил на ваш сайт или уже что-то купил — они дают бо́льшую конверсию. Их можно «прогревать» через ремаркетинг, или рассылки — SMS, email, мессенджер. Сделайте несколько шаблонов писем — для текущих клиентов и для «холодных».

Дайте клиенту возможность общаться с вами так, как ему удобно. Предложите несколько способов связаться с вами. Например, компания Smart Kinder предлагает клиентам помимо звонка списаться в мессенджере или в социальных сетях.

Компания ESET NOD32 установила виджет на сайте через мессенджер: количество диалогов выросло на 20%, а повторные обращения — на 15%.

Мессенджеры интегрируются с сайтом — можно отследить, какие клиенты подписались на вас в мессенджере.

Используйте несколько маркетинговых каналов: контекстную и таргетированную рекламу, вебинары, статьи в СМИ, блог, мероприятия, рассылки, звонки отдела продаж. При этом настройте поэтапную систему погружения клиента — не нужно «бомбить» одного и того же человека по всем каналам.

Например, интернет-магазин TopTop одновременно использует несколько каналов для привлечения и удержания покупателей. TopTop приводит пользователей на сайт через контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google AdWords и рекламу в социальных сетях. По словам представителя компании, в соц. сетях эффект дают только Facebook и Instagram. C рекламы в Google приходит 67% трафика, с «Яндекса» — 31%, а с Facebook — 2%.

При этом реклама в Instagram направлена на прирост аудитории в аккаунте компании, на который ежемесячно подписываются 4−6 тысяч человек. Представители TopTop отмечают, что месячная аудитория в Instagram сопоставима с трафиком из Google, а конверсия выше, чем из контекстной рекламы.

Пользователи в Instagram более лояльны — они изучают фотографии блогеров в готовых образах и постепенно становятся «своими». Когда они готовы купить, им даже не нужно идти на сайт — они оставляют комментарий к публикации, и клиентский центр оформляет заказ в личной переписке с пользователем в Instagram.

Если клиент заходит на сайт, то он самостоятельно ищет товар без специального доведения до покупки. Для удобства пользователя карта сайта меняется и адаптируется под его запрос. Кроме того, TopTop сотрудничает с популярными бьюти-блогерами и размещает на главной странице сайта их фотографии в готовых образах. Пользователю достаточно нажать на фотографию, и он сразу попадет на собранный комплект.

Чтобы не потерять клиента, который ничего не купил, TopTop использует инструменты ремаркетинга: Яндекс.Директ, Google AdWords, динамическую рекламу в Facebook и сервисы Criteo. Для повторных покупок применяют email-рассылку и рассылку в мессенджеры с акциями и новинками. Через ремаркетинг удается вернуть 50% тех, кто не купил с первого раза, а повторные покупки совершают 40% пользователей.

Разработайте связь между выбранными каналами: социальными сетями, сайтом и мессенджером.

Как это выглядит:

Пользователь увидел пост о продукте у знакомого « ВКонтакте».

ВКонтакте». Он зашел на сайт , прочитал статью в блоге и подписался на рассылку в мессенджер.

прочитал статью в блоге и подписался на рассылку в мессенджер. Так он попал в базу с пометкой « пришел из рекламы ВКонтакте , прочитал статью X».

пришел из рекламы ВКонтакте прочитал статью X». Он увидит ретаргетинг в ВКонтакте , связанный с прочитанной статьей.

связанный с прочитанной статьей. Затем получит сообщение в мессенджер с индивидуальной скидкой , зайдет на сайт и купит.

Помните, что не все сферы могут использовать ретаргетинг — например, у медицинских клиник и сексшопов есть ограничения. Нельзя отправлять письмо клиенту с заботливым напоминанием: «вы забыли оплатить страпон» или «вы хотели сделать подтяжку лица, у вас остались вопросы?». Клиенты будут негодовать — вы нарушили приватность. В таком случае лучше всего работает личное общение со специалистом коллцентра.

Подключайте CRM-систему для интеграции каналов, когда количество обращений вырастет. CRM-система — это как центр управления полетами в отделе продаж. В нее можно интегрировать все каналы — email, мессенджеры, SMS, телефонию, корпоративную систему автоматизации — ERP и платежные системы.

Такая интеграция помогает бизнесу:

хранить полную историю общения с клиентом;

строить сквозную аналитику;

собирать информацию для маркетологов о поведении покупателя — что купил , когда в последний раз заказывал;

когда в последний раз заказывал; упростить работу менеджеру — вместо десяти вкладок он работает в одной.

У CRM-системы с интегрированными каналами есть два минуса — внедрять ее долго и дорого: придется задействовать разработчиков всех систем к объединению, разработчиков CRM системы и самой компании.

Средняя стоимость такой системы около 1 млн рублей. Поэтому не торопитесь подключать CRM, если у вас немного клиентов. При этом можно внедрить дешевую CRM, если задача — только вести базу клиентов и отслеживать стадии сделки.

Запомнить:

Разным клиентам — разная реклама.

Не спешите внедрять CRM-систему , сначала настройте постоянный поток обращений.

Сколько это все стоит

Email-рассылка:

Входящие письма — бесплатно. Если их много — установите систему службы поддержки клиентов, например, Zendesk от $5, Helpscout от $8 или CRM-систему — amoCRM от 499 рублей, «Битрикс 24» от 59 тысяч рублей в месяц.

Исходящие письма — используйте сервис рассылок. На небольших объемах бесплатно — до 2 тысяч контактов в MailChimp или GetResponse с минимальным пакетом за 900 рублей в месяц.

SMS:

1,5−2 рубля за отправленное SMS. Ограничение — входящие принимать нельзя.

Мессенджеры:

Входящие — бесплатно, если отвечать клиентам напрямую через мессенджер. Неудобно использовать, когда вы получаете больше десяти сообщений в день. Мессенджеры можно встраивать в чаты на сайте или системы службы поддержки и CRM. Также можно использовать специализированные платформы, например, TextBack.ru от 750 рублей в месяц, Blinger от $49 в месяц и другие.

Исходящие: По базе телефонных номеров — только Viber. Подходит тем, у кого больше 6 тысяч сообщений в месяц. По базе подписок в мессенджерах — бесплатно, платите только за инструмент рассылок — наш TextBack.ru или Leeloo. Открываемость такой рассылки в 3,5 раза выше, чем в email и дешевле, чем SMS.

Реклама в соцсетях:

Платная. Стоимость продвижения зависит от аудитории. Попробуйте бюджет от 10 тысяч рублей в месяц.

Контекстная реклама:

Платная — цена зависит от тематики. В «перегретых» тематиках стоимость за клик до тысячи рублей.

Вести группы в социальных сетях:

Платно — учитывайте затраты на зарплату сотрудника. Нужно собрать аудиторию и найти человека, который будет вести группу — имеет смысл только регулярное размещение постов. Сотрудника можно нанять на частичную занятость — например, на 3 часа в день.

Публикация статей в СМИ:

Платно — учитывайте затраты на зарплату сотрудника. Нужен автор, который будет писать статьи. Издания публикуют только качественный контент, поэтому ищите опытного автора или развивайте своих сотрудников.

С чего начать

Если у вас небольшая компания, выберите несколько каналов, в которые вы готовы вложиться. Нет смысла вкладывать во все сразу — не успеете следить за эффективностью.