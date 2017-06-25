Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: Хартманн продал четверть японского офиса CarPrice, Amazon патентует запрет на сравнение цен, интернет-аптеки нелегальны, но это не мешает им расти.

CarPrice продал четверть японской дочки местному холдингу

Нет пророка в своём отечестве. В России компании Хартманна ругают за спам, а в стране восходящего солнца в японскую дочку CarPrice инвестирует одна из крупнейших местных компаний Mitsui&Co. После повышения налогов на пользование автомобилями в Японии, продажи новых машин пошли на спад. Внутренний рынок вторичных продаж напротив начал расти в 2015 году. По всей видимости именно тогда команда Хартманна и решила заработать на «праворульных», открыв филиал Carprice в Японии, и не прогадала. В 2016 году в интервью «Секрету Фирмы» Оскар Хартманн сказал: «Экономика стала хуже, но лично мне работать сейчас проще». Тогда его слова звучали немного самоуверенно, но теперь мы в очередной раз убедились в том, что бизнесмен умеет делать деньги на падающих рынка. И не только в России.

Китайская JD.com инвестировала $397 млн в британского ритейлера одежды Farfetch

«Я не читал исследований рынка. У меня было внутреннее ощущение, что это правильный путь». Так рассказывал о запуске Farfetch создатель компании Жозе Невеш российскому Forbes. Многомиллионные инвестиции и чутьё, всегда эффективнее, чем просто чутьё. В 2015 году интуиции Жозе Невеша доверился Юрий Мильнер, инвестировавший в стартап $86 млн. В 2016 году проект вырос на 70% и сгенерировал оборот в $800 млн. Кроме того, в топ-менеджмент Farfetch на должность non-executive co-chairman вошла Натали Массене - основатель Net-a-porter, флагмана онлайн-торговли премиальной одеждой. Конгломерат Net-a-porter и Yoox (YNAP Group), по сути является главным конкурентом Farfetch.

Усилив топ-менеджмент и финансовые активы, Farfetch имеет все шансы взять верх. Во-первых, Farfetch — маркетплейс без собственных закупок, что позволяет масштабироваться быстрее. Во-вторых, вектор развития выбран правильно — это экспансия на растущем китайском рынке при финансовой и инфраструктурной поддержке JD.

Amazon получил патент на технологию , которая запретит покупателям сравнивать цены компании с предложениями конкурентов

Игра, в которую играет Amazon, неочевидна. Технология, которую компания запатентовала спустя 5 лет, запрещает сравнивать цены в офлайновых точках Amazon с другими магазинами. Но чтобы она работала, вы должны быть подключены к Wi-Fi сети Amazon. В эпоху мобильного интернета это выглядит странно.

В то же время мы знаем, что одним из драйверов роста компании была возможность сканировать товары в офлайне и находить их по более выгодной цене в приложении Amazon. Возможно, с помощью патента ритейлер планировал убить сразу двух зайцев, сохранив за собой преимущество в сравнении цен и обезопасив от этого собственные офлайн магазины. Но и это, конечно, только предположения.

Рынок онлайн-торговли лекарствами в РФ вырастет в 1,5 раза

Эксперты утверждают, что, несмотря на законодательные запреты, в 2016 году рынок онлайн-фармацевтики составил по разным оценкам от 11 до 20 млрд рублей. Но имеет потенциал в течение года достигнуть оборота от 16,5 млрд до 37,5 млрд рублей. Чем будет обеспечен рост, кроме снятия законодательного запрета?

Средний чек в TOP-500 аптечных сетей не превышал 400 рублей в 2016 году. Дорожная карта развития онлайн-фармацевтики в РФ говорит о том, что онлайн-продавцы должны будут иметь лицензию на торговлю, а сотрудники call-центра — фармацевтическое образование. Может получиться забавная ситуация, когда на рынок выйдут аптечные сети, слабо понимающие e-commerce, и онлайн-ритейлеры без компетенций в фармацевтике.

На этом фоне проекты «Ю-фарма» «Юлмарта» и союз Ozon с сетью аптек 36,6, выглядят оптимистично. Последние уже генерируют несколько сотен заказов в день, но это лишь капля в море. Смогут ли эти онлайн-ритейлеры стать реальным драйвером рынка или им станет кто-то другой?

Основатель OneTwoTrip привлек в свой новый проект инвестиции от Almaz Capital и Sistema VC

E-commerce ритейлеры и маркетплейсы соревнующиеся в том, у кого цена ниже, постепенно забывают о главном — о клиенте. А клиент хочет не только экономить, но и меньше погружаться в процесс покупки — поиск, выбор, сравнение цен. Туристический сервис FinalPrice на этом фоне выглядит более прогрессивным и чутким к потребностям рынка. Компания обещает цены на 30% дешевле, чем у конкурентов, и персонализированные предложения, за которые отвечает магия машинного обучения.

Удастся ли компании выполнять обещания и не работать в минус, учитывая, что подписка на сервис будет стоить всего $99 в год? Конкурентный американский рынок и небольшой чек в $4 млн инвестиций не оставляют права на ошибку. Поэтому пожелаем Кутису и его команде удачи за океаном.