Меня зовут Александр Бахманн и я управляю компанией Admitad. В этой статье я хотел бы поговорить о фроде в CPA-сетях и немного о фроде в рекламе вообще.

Во-первых, фрод в CPA-рекламе имеет принципиальное отличие от обмана и мошенничества в классической медийной рекламе. Если в медийной рекламе допустима ситуация, при которой, по меткому выражению Джона Уонамейкера, «половина рекламных денег потрачена впустую», то в CPA это невозможно. Все неэффективные площадки и каналы могут заработать на клиенте, но только один раз. У злонамеренного участника процесса нет никакой возможности скрыть абсолютную неэффективность CPA-компании, он может только сделать ее менее эффективной в своих интересах.

Во-вторых, CPA-сеть это более сложный и более капиталоемкий бизнес, чем рекламное агентство. Надеюсь, коллеги не обидятся на меня за эти слова, но маленькое рекламное агентство может существовать, а маленькая CPA-сеть — нет. CPA-сеть может быть только большой — разные модели бизнеса.

Но, как и любой достаточно крупный бизнес, мы не можем себе позволить постоянно бегать по рынку в поисках новых клиентов: они попросту быстро закончатся. Поэтому наша опора — низкий churn rate наших партнеров и рост их затрат на продвижение по CPA-каналам.

Из первого и второго следует третье: мы сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы отсекать фрод. Мы работаем над этим. И мы его успешно отсекаем. Для контроля качества трафика у Admitad есть целый отдел, который использует разработки нашей компании для борьбы с фродерами.

Здесь стоит чётко понимать, что сам факт существования фрода и актуальность проблемы фрода для рекламодателя — это, как говорится, две большие разницы. Да, проблема действительно существует, но она актуальна только внутри нашей компании. Сам рекламодатель CPA-сети очень редко узнаёт о фроде. В 99% процентах случаев, если какой-то сервис контроля трафика подаст сигнал о подозрительной активности, черный трафик будет «отстрелен» нами и вы ничего за него не заплатите.

В-четвертых, хотелось бы добавить, что в CPA эти механизмы давно поставлены в полуавтоматический режим, потому что, каков бы ни был штат компании, мониторить весь поток трафика от веб-мастеров в режиме реального времени вручную попросту невозможно. А вот грамотно настроенные алгоритмы прекрасно с этим справляются. Они позволяют оперативно обнаружить «аномальные» действия партнеров и блокировать их до выяснения обстоятельств. Обычный ориентир — это хотя бы 90% чистого трафика. Так мы защищаем себя и рекламодателей от финансовых потерь.

Пятым пунктом отмечу, что даже если Admitad по каким-то причинам вдруг не хватит собственных мощностей (я в этом сомневаюсь, но всё-таки), мы всегда можем прибегнуть к помощи внешних сервисов анализа рекламного трафика.

Опять-таки, это не проблема рекламодателя. Но для CPA-сети это сопряжено с определенными рисками: некоторые партнеры требуют интеграции с нашей платформой, то есть они потенциально могли бы получить информацию, составляющую коммерческую тайну. Таким сервисам мы не доверяем — слишком высоко ценим безопасность данных. Лучше справляться своими силами, наращивать защиту и разрабатывать новые инструменты. Ну или пользоваться ресурсами, не настаивающими на интеграции.

В-шестых, CPA постоянно развивается. Простите за банальность, но раскрытие каждой новой мошеннической схемы приводит к созданию более мощных инструментов борьбы с фродом. Гонка вооружений между affiliate и фродерами никогда не останавливается. Так, например, появился вид куки-стаффинга, при котором куки прошиваются в wi-fi точки. При таком виде фрода чужая кука привязывается к сессии обычного пользователя, даже если он пришел не от партнера.

Честно говоря, мне кажется, нет такой схемы, в которой нельзя было бы найти лазейку для фрода. Да, антифрод-система выстроена в том числе и на опыте наших спецов. Но это возможность становиться лучше, сильнее, быстрее, эффективнее конкурентов. Фрод можно рассматривать как инфекцию, с которой борется наш иммунитет. Переживая потрясение, организм в целом становится сильнее. С этой точки зрения фрод не только не является проблемой, но даже полезен и необходим для развития affiliate.

Ну и в-седьмых, век мобайла ставит перед CPA прежние задачи в новом ракурсе. Те же фродовые схемы, которые мы побороли несколько лет назад на ПК, всплывают на новых платформах. Сама технология не меняется, просто она становится нацелена на уязвимости другого устройства. Но так как мы уже боролись с ними раньше, у нас есть большое преимущество при решении таких задач.

Значит ли всё вышеперечисленное, что рекламодатель CPA-сети может расслабиться, поскольку он застрахован от фрода? К сожалению, нет. Несмотря на то, что технологический фрод мы видим и можем его отсекать, остаётся человеческий фактор. Конечно же, может существовать сложная схема мошенничества с CPA-трафиком, в которую вовлечены и вебмастер, и менеджер клиента, действующие в своих интересах, однако существовать они могут только до первой серьезной проверки показателей эффективности их деятельности. Но тема правильно устроенного контроля за бюджетами внутри компании и показателей качества проведения CPA-компаний выходит за рамки этой статьи и по этому вопросу, как мне кажется, лучше смогут выступить наши рекламодатели.

Спасибо за внимание.