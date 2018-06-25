Gazprom-Media Digital начал таргетировать видеорекламу на мобильных устройствах, используя результаты обработки купленной Big Data у «Вымпелкома». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей первой компании. При таргетинге используют обезличенные данные клиентов. Компании делят доходы от продажи рекламы, для рекламодателей такая реклама будет дороже на 50−70% в зависимости от структуры аудитории. Они уже протестировали таргетинг, первым клиентом стал концерн Volvo Cars. Чем такая реклама лучше обычной, представители компаний не рассказывали.