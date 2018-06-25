Отвечая на вопросы журналистов понял, что проще один раз написать.

Итак, чем же будет заниматься «Ассоциация DIY»?

В последнее время, государство тяготеет к контролю всего и вся. Некоторое время назад это в полной мере ощутили на себе food-сети, для регулирования деятельности которых был написан целый закон «о торговле». В ближайшем будущем свой закон о торговле ждёт и non-food рынок. И, если не контролировать принятие нового закона, то DIY-отрасль получит ряд неприятных изменений, в числе которых жесткая регламентация системы бонусов сетей, государственная политика по системе отсрочек.

Только за последние два года специальная маркировка и собственные системы ЕГАИС появились на рынках: алкоголя, меховых изделий, лекарственных препаратов, мясной продукции, ну и конечно наш самый любимый, ЕГАИС учета древесины, в просторечье «ЕГАИС-Лес». На всех уровнях в Правительстве обсуждают, какие отрасли станут следующими в тотальной Государственной маркировке продукции, скоро ни одной иголки без специальной марки на территории РФ продать будет нельзя (это, как обычно, не коснётся трансграничной торговли, китайцы могут спать спокойно, российские законы не для них писаны). Ситуация может выйти из-под контроля, и все игроки рынков какой то момент будут вынуждены маркировать каждый гвоздь, занося его при продаже в систему «ЕГАИС-Метизы».

Таможенная тарифная политика также нуждается в регулировании и синхронизации со всеми странами Таможенного Союза. Крайне странна ситуация, когда государство взимает 10% пошлину на группу товаров, которая не производится на территории РФ. Пошлины, вообще-то, предназначены для защиты отечественного производителя. Но, в России не производятся, например, лазерные дальномеры, при этом таможенная пошлина на них существует. Кого таким образом защищает государство — непонятно, но, явно не ритейлеров и потребителей.

Контрафакт. Это из серии «а знаете ли вы?» Так вот, знаете ли вы, что по некоторым оценкам, до 30% сыпучих смесей и фасованного цемента, на российском рынке — подделка? Причём, естественно, максимально дешевая и не качественная. Сидят ребята на рынках, в контейнерах, и пересыпают смесь песка и цемента в красивые бумажные пакеты с логотипами известных производителей. И никто с этим не пытается бороться, производители давно опустили руки. Это же не паленая водка, не так интересно полиции.

Монополизация региональных рынков. Это новая проблема, первые звоночки зазвенели в 2015. Уже сейчас, по нашей оценке существуют два региона, где одна из федеральных сетей занимает доминирующее положение на рынке. Это не хорошо и не плохо, просто данность, о которой нужно говорить вслух, но, все боятся.

Могу перечислять дальше: пресловутый эквайринг, где присутствует явная дискриминация DIY сетей относительно наших фудовых коллег, обеление рынка, анализ текущей нормативно-правовой базы с целью выявления правовых коллизий и препятствий развитию, наконец, отрасли просто нужна площадка для постоянного общения поставщиков с ритейлерами, а также и тех и других с властью.

DIY отрасль ничуть не хуже других отраслей, и давно имеет право на представительство в различных комитетах и комиссиях, где за нашими спинами принимают решения, которые коренным образом меняют ландшафт рынка. Как пример, 20% НДС, о котором мы, к сожалению, узнали только из СМИ.