Управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров объявил о создании ассоциации, которая намерена противостоять госрегулированию на рынке стройматериалов, товаров для ремонта, инструментов. В 2015 Фёдоров возглавил АКИТ, наиболее заметным в медиа направлением деятельности Ассоциации компаний интернет-торговли была пропаганда, направленная против китайского e-commerce — больших успехов АКИТ не достиг и значение Alibaba в РФ, как минимум не падает. В сентябре 2017 Федоров пообещал, что российский рынок электронной торговли в сегменте одежды, обуви и небольшой электроники умрет в течение ближайших двух лет: «российское государство сделало ставку на наших зарубежных конкурентов и не желает ничего менять, глядя на завоевание китайцами российского рынка». Фёдоров не стал дожидаться летального исхода и перестал руководить АКИТ в мае 2018. В рамках новой DIY-ассоциации Федоров намерен контролировать принятие закона «о торговле», без этого контроля DIY-отрасль получит ряд неприятных изменений, уверен предприниматель.
Отвечая на вопросы журналистов понял, что проще один раз написать.
Итак, чем же будет заниматься «Ассоциация DIY»?
В последнее время, государство тяготеет к контролю всего и вся. Некоторое время назад это в полной мере ощутили на себе food-сети, для регулирования деятельности которых был написан целый закон «о торговле». В ближайшем будущем свой закон о торговле ждёт и non-food рынок. И, если не контролировать принятие нового закона, то DIY-отрасль получит ряд неприятных изменений, в числе которых жесткая регламентация системы бонусов сетей, государственная политика по системе отсрочек.
Только за последние два года специальная маркировка и собственные системы ЕГАИС появились на рынках: алкоголя, меховых изделий, лекарственных препаратов, мясной продукции, ну и конечно наш самый любимый, ЕГАИС учета древесины, в просторечье «ЕГАИС-Лес». На всех уровнях в Правительстве обсуждают, какие отрасли станут следующими в тотальной Государственной маркировке продукции, скоро ни одной иголки без специальной марки на территории РФ продать будет нельзя (это, как обычно, не коснётся трансграничной торговли, китайцы могут спать спокойно, российские законы не для них писаны). Ситуация может выйти из-под контроля, и все игроки рынков какой то момент будут вынуждены маркировать каждый гвоздь, занося его при продаже в систему «ЕГАИС-Метизы».
Таможенная тарифная политика также нуждается в регулировании и синхронизации со всеми странами Таможенного Союза. Крайне странна ситуация, когда государство взимает 10% пошлину на группу товаров, которая не производится на территории РФ. Пошлины, вообще-то, предназначены для защиты отечественного производителя. Но, в России не производятся, например, лазерные дальномеры, при этом таможенная пошлина на них существует. Кого таким образом защищает государство — непонятно, но, явно не ритейлеров и потребителей.
Контрафакт. Это из серии «а знаете ли вы?» Так вот, знаете ли вы, что по некоторым оценкам, до 30% сыпучих смесей и фасованного цемента, на российском рынке — подделка? Причём, естественно, максимально дешевая и не качественная. Сидят ребята на рынках, в контейнерах, и пересыпают смесь песка и цемента в красивые бумажные пакеты с логотипами известных производителей. И никто с этим не пытается бороться, производители давно опустили руки. Это же не паленая водка, не так интересно полиции.
Монополизация региональных рынков. Это новая проблема, первые звоночки зазвенели в 2015. Уже сейчас, по нашей оценке существуют два региона, где одна из федеральных сетей занимает доминирующее положение на рынке. Это не хорошо и не плохо, просто данность, о которой нужно говорить вслух, но, все боятся.
Могу перечислять дальше: пресловутый эквайринг, где присутствует явная дискриминация DIY сетей относительно наших фудовых коллег, обеление рынка, анализ текущей нормативно-правовой базы с целью выявления правовых коллизий и препятствий развитию, наконец, отрасли просто нужна площадка для постоянного общения поставщиков с ритейлерами, а также и тех и других с властью.
DIY отрасль ничуть не хуже других отраслей, и давно имеет право на представительство в различных комитетах и комиссиях, где за нашими спинами принимают решения, которые коренным образом меняют ландшафт рынка. Как пример, 20% НДС, о котором мы, к сожалению, узнали только из СМИ.
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«завоевание китайцами российского рынка» — борьба за право, кто будет продавать нам китайские товары. что-то никто не борется за право производить товары в России и тем более не лоббирует защитные меры в правительстве. Тогда зачем нам посредники, которые своим лоббизмом пытаются ухудшить нам жизнь?
А зачем бороться за право производить, если производство банально проще вынести из страны, чем тратить себя на борьбу. Торговлю вынести сложнее, чем производство. Вот и борются именно торгаши.
>что-то никто не борется за право производить товары в России
Эту борьбу еще горбачев (со своими кооперативами) проиграл ельцину, который открыл границу и китайщиной убил все производство.
Логика у вас странная, если уже не выгодно даже продавать, как может быть выгодно производить?
Производитель может существовать без продаж?
Таким торгашаи как я, достаточно равных условий, производителям нужна доп. защита от товаров из стран где дешевле рабочая сила, капитал, ниже требования к экологии, больший масштаб производственной кооперации
и т. д.
Это я вам говорю как бывший производственник, такую штуку производил:
https://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=146
>Торговлю вынести сложнее, чем производство. Вот и борются именно торгаши.
Торговля это 100% услуга, демонстрация товара, возврат, обмен, гарантии и много чего еще.
Услуги в постриндустриальных странах — основа основ.
Уничтожив свое производство, мы вроде как стали постиндустриальной страной.
Я как и все торгаши РФ, не верим, что государство хочет убить индустрию услуг вслед за производством, пытаемся образумить государство, чтоб зря не тратиться на переезд, государство ведь одумается рано или поздно, должен же быть инстинкт самосохранения.
Если ты не индустриальная и не постиндустриальная держава, то ты территория третьего мира, без пяти минут чья-то колония.
Малый бизнес — это люди, которые мыслят свободно. В этой стране в таких людях не заинтересованы, поэтому выдавливают и максимально усложняют жизнь. Но всех выдавить не получится поэтому создают системы, чтобы стричь —
в т. ч. маркировку.
>Малый бизнес — это люди, которые мыслят свободно.
И обычно не правильно, не конструктивно, эмоционально.
Как то был на форуме в Москве, напротив зала сидели чиновники уровня зам. министра, например, был зам. министра ФНС.
Ведущий предложил начать задать им вопросы, один товарищ взял микрофон и попросил чтоб ему не мешали!
Ведущий переспросил, может зам. министры что-то еще могут для вас сделать?
Нет говорит, просто не мешайте и все, зал поддержал его апплодисментами, видимо разделив его мысль.
Еле себя сдержал, хотел выкрикнуть ему, какого *** ты тут делаешь? У меня вопросов и предложений на пару часов общения с ними, а ему чтоб не мешали и все тут, под корягой видимо уютнее, привычнее…
Зачем такие неадекваты государству?
Еще и налоги обычно не платят!
>в т. ч. маркировку.
После краха СССР мы остались без оборудованной границы. Протяженность наших границ самая большая на планете.
Таможня теоретически не способна бороться с контрабандой, даже если расстрелять половину ее сотрудников, для острастки остальных.
Только маркировка и онлайн-кассы способны хоть как то бороться с контрабандой. Без борьбы с контрабандой, страна никогда не сможет создать условия ни для производства, ни для торговли.
Снизить налоги до нуля как у контрабанды, не способно ни одно государство в мире, только если речь не идет об экспорте.